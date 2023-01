Terseira Mandatu Komisariu CAC Remata Aban, Komisariu Sergio Halao Sorumutu Kortezia ho PPN

Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Sergio Hornai Sesta-feira (20/1) ohin halao sorumutu kortezia ida ho Prezidenti Parlamentu Nasional (PPN) Aniceto Guterres iha Gabineti PPN Uma Fukun PN Dili. Asuntu prinsipal koalia iha sorumutu ne’e kona-ba Terseira Mandatu Komisariu CAC 2019–2023 nian ne’ebé sei remata iha loron Domingo 21 Janeiro 2023 ne’e.

Terseira Mandatu Komisariu CAC Sergio Hornai eleitu husi PN iha loron 15 Janeiru 2019 ho votus 42 husi deputadu sira no simu posse iha loron 21 Janeiru 2021 iha resintu Uma Fukun PN iha momentu Arão Noe nudar PPN.

Komisariu Sergio Hornai eskolha Komisariu Adjunto nain 3; Augosto Castro ho Alexandre Freitas servisu nain internal CAC nian no Luis de Oliveira Sampaio servisu nain husi Judisial System Monitoring Program (JSMP) hodi tulun nia halao servisu prevene no kombate korrupsaun iha tinan hat (4) nian laran to’o loron 21 Janeiru 2023 nudar loron ikus ba Terseira Mandatu Komisariu nian.

Hafoin lidera komisaun iha tinan hat nian laran, ohin Komisariu Sergio Hornai fila mai iha PN no halao sorumutu ho Prezidente PPN atu Parlamentu Nasionál ne’ebé iha kompeténsia ho guvernu proposta figura kandidatu diak ida bele kontinua lidera orgaun polisia espesializada ninia funsionamentu ba tinan hat mai.

Relasiona ho Terseira Mandatu Komisariu nian atu remata loron 21 Janeiru aban, Komisariu Sergio Hornai iha loron 12 fulan Dezembru 2022 hakerek ona karta ofisial ida ba Primeiru Ministro Taur Matan Ruak kona-ba asuntu ne’e.

Komisariu Sergio iha ninian karta ofisial ne’ebé haruka mos ba iha PPN Aniceto Guterres iha loron hanesan kontinua espresa ninian nasionalismu, patriotismu no prontidaun ba interese publiku, povu no nasaun doben Timor-Leste iha luta prevene no kombate korrupsaun sempre prontu hanesan hatudu ona iha tempu pasadu partisipa aktivamente iha otas sei nurak iha funu libertasaun nasional ho risku vida tomak hamutuk Asswai’n libertador sira ne’ebé mout ba rai ida ne’e ninian independensia.

Instituisaun CAC iha Diresaun tolu (3); Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun (DPS), Diresaun Investigasaun Kriminal (DI) no Dresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun (DSAK). Iha diresaun tolu ne’e kompostu husi unidades sia (9) ne’ebé halao ezekusaun ba aktividades hirak ne’e iha luta kolektiva kontra korrupsaun. (*)