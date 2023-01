Estrutura Másimu Comissão Anti-Corrupção (CAC) lideradu Komisariu Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu Investigasaun Augusto Castro no Komisariu Adjuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, akompaña husi Estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun Kinta-Feira (12/01) ohin simu no sorumutu kortezia ho Provedór Direitu Humanu no Justisa (PDHJ) foun Virgilo Guterres ho nia estrutura iha edifisiu CAC, Faról Dili.

Provedor foun PDHJ ho nia estrutura vizita kortezia mai iha CAC ne’e ho objetivu atu konsolida relasaun kolaborasaun no kooperasaun entre instituisaun rua kontinuamente iha ámbitu atividade sira ne’ebé hatuur ona iha nota intendimentu Quadrilaterál CAC, PDHJ, CFP no IGE.

Iha sorumutu kortezia ne’e, CAC no PDHJ ko’alia ba malu ona atu unifika forsa hotu-hotu ne’ebé iha hodi hala’o kontrolu ida rigór ba asuntu boa governasaun nian, partikularmente tau hanoin hamutuk ba oin sei halo estudu profundu ba desizaun polítika públika sira ne’ebé kontradiks ho norma konstituisaun RDTL.

Pontu importante ne’ebé ko’alia iha sorumutu ida ne’e maka, ba oin sei revé fila fali instrumentu jurídiku sira ne’ebé produz iha instituisaun estadu, liu-liu lei no dekretu lei sira ne’ebé la afavór ba interese komum povu nian. Nune’e sei halo advokasia ho poder polítiku sira atu hatuur instrumentu jurídiku sira ne’ebé justu no loloos bazeia de’it ba objetivu estadu ne’ebé previstu iha Konstituisaun RDTL hodi lori moris di’ak ba povu.

CAC no PDHJ identifika ona instrumentu juridiku balun ne’ebé privilejia de’it grupu oituan iha instituisaun estadu no hamosu dezigualidade sosiál iha sosiedade durante ne’e. Nune’e, planeia ba oin partikularmente PDHJ sei haree asuntu sira ne’ebé kabe ba kompeténsia PDHJ nian atu halo fiskalizasaun abstrata ba instrumentu jurídiku sira ne’ebé la tane no valoriza prinsipiu direitu umanu nian, no CAC sei haree kompeténsia ne’ebé iha hodi halo intervensaun hotu ba desizaun polítika ne’ebé nakonu ho rísku no poténsia korrupsaun.

Enkuantu, durante ne’e, CAC no PDHJ servisu hamutuk no halo ona interevensaun lubuk ida ba asuntu boa-governasaun nian, hanesan koperasaun servisu ba kontrola programa Sesta-Bázika, Subsidiu fim do ano, monitorizasaun iha kampaña eleitorál, inspeksaun konjunta ba prosesu rekrutamentu no aprovizionamentu sira iha liña ministerial sira balun.