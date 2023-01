Ensera Avaliasaun Annual CAC iha Dom Bosco Fuiloro ho Selebra Santa Misa

Avaliasaun Annual Comissão Anti-Corrupção (CAC) tinan 2022 nian iha hahu kompeks Eskola Tekniku Agrikula (ETA) Dom Bosco Fuiloro Munisipiu Lautem ensera ho selebrasaun Santa Misa ne’ebé preside husi Reitor ETA rasik Padre José de Sá, SDB. Avaliasaun Annual durante loron tolu (3) ida ne’e nudar tradisaun annual Komisaun nian iha tinan 12 ezistensia CAC.

Objetivu husi aktividades avaliasaun annual tinan 2022 nian ne’e forum fo oportunidade ba estrutura lideransa Espesialista Anti Corrupcao (EAC) relata idak-idak nian rezultadu servisu halao durante tinan tomak ba forum. Nune’e mos forum hato’o rekomendasaun ba kada unidades nudar input diak atu melhora servisu diak liu tan iha tinan 2023.

Iha Homilia Santa Misa Amo Lulik José de Sá haklaken ba familia boot CAC nian atu kontinua halao knar sagradu ne’ebé Estado no povu tula ba iha servisu nain Komisaun nian kabas leten ho sentiment gratidaun ba diak hotu ne’ebé Nai Maromak fo iha tinan 2022 hodi servi povu no nasaun doben Timor-Leste.

Agradese no gratidaun tamba iha Timoroan barak hakarak hetan oportunidade atu goja hanesan familia boot CAC nian maibe kbiit la too no mos la hetan oportunidade. Agradese mos ba ema no partes hotu ne’ebé tulun, suporta no favor mai iha servisu nain CAC sira.

Avaliasaun Annual CAC nudar oportunidade ba familia boot CAC halo reflesaun no instropeksaun nudar sarani no avalia an rasik.

Amo Lulik José mos salient katak prevene no kombate korrupsaun laos servisu fasil no hetan dezafius oin-oin inklui ameasas!

Maske nune’e, Amo Jose husu atu servisu nain CAC nian latauk no firmi hodi halao misaun CAC nian iha luta prevene no kombate korrupsaun ho korajen. Tamba kbit no forsa mai husi Nai Maromak sei hamutuk ho Espesialista Anti Korrupsaun (EAK) sira halao knar prevene no kombate korrupsaun ba oin iha Timor-Leste.

“Imi (CAC) nian misaun mak oinsa ajuda Timoroan sira labele iha lia bosok… atu Timoroan sira dignifika nian an rasik atu labele iha lia bosok no iha verdade no labele iha (pratika) korrupsaun…” Katak Amo Lulik José de Sá.

CAC katak Amo José nudar instituisaun (independent) Estadu ne’ebé povu tau fiar no konfiansa ba EAK sira halao misaun lulik prevene no kombate korrupsaun nudar Maromak nian matan (eyes of God) atu la tauk iha halao knar ida ne’e.

Amo Lulik José enkoraja EAK sira atu prioritize programa prevensaun no sensibilizasaun korrupsaun hodi eduka Timoroan sira atu labele monu ba iha pratika krimi korrupsaun molok aksaun represivu halao hodi lori ba iha nain ba aksaun penal Ministeriu Publiku.

“Imi nian servisu la fasil maibe halo servisu prevensaun korrupsaun atu ajuda Timoroan sira labele monu ba iha pratika korrupsaun (molok Ministeriu Publiku foti aksaun kriminal)…” Katak Amo Lulik José iha ninian homilia Misa.

Avaliasaun Annual tinan 2022 ida ne’e nudar avaliasaun ikus ba Terseira Mandatu Komisariu lidera husi Komisariu Sergio Hornai ho ninian Komisariu Adunto nain 3; Augosto Castro, Alexandre Freitas no Luis de Oliveira Sampaio molok sira ninian mandate remata iha loron 21 Janeiru 2023.

Instituisaun CAC iha Diresaun tolu (3); Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun (DPS), Diresaun Investigasaun Kriminal (DI) no Dresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun (DSAK). Iha diresaun tolu ne’e kompostu husi unidades sia (9) ne’ebé halao ezekusaun ba aktividades hirak ne’e iha luta kolektiva kontra korrupsaun. (*)