Deklarasaun Komisariu Sergio Hornai Iha Sorumutu Ho PPN Aniceto Guterres Kona-Ba Mandatu Ikus

Komisariu Komisaun Anti-Korrupsaun Sergio Hornai hala’o sorumutu ho Prezidente Parlamentu Nasional Aniceto Guterres, Sesta-Feira (20/01/2023) iha Parlamentu Nasional.

Em primeiru lugar, ha’u hakarak hatete katak, ohin ha’u mai hasoru Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN) tanba konvokatoriu husi Parlamentu Nasionál (PN) ba Comissão Anti-Corrupção (CAC) relasionadu ho funsionamentu servisu institusionál ba CAC iha terseiru mandatu, husi tinan 2019 to’o mai 2023.

Comissão Anti-Corrupcão liu husi prosesu eleisaun ida ne’ebé halo tiha ona iha tinan 2019, iha dia 15 janeiru tinan haat liu ba kotuk, depois tomada de pose iha dia 21 janeiru tinan 2019. Loron ka minutu balun tan, Komisariu Comissão Anti-Corrupção nia mandatu sei sesa (remata), iha loron 21 fulan janeiru tinan 2023.

Hanesan responsavel ba Comissão Anti-Corrupção, nu’udar orgaun polisia kriminál iha instituisaun ida ne’e ninian, ha’u mai hato’o ba Sr. Prezidente PPN ho motivasaun prinsipál, oinsá para atu bele Parlamentu Nasionál iha kompeténsia ho Guvernu ne’ebé sei halo proposta ba iha kandidatu para atu bele haree situasaun ida ne’e, atu bele fó kontinuasaun iha instituisaun ida ne’e nia funsionamentu.

Tanba ita hakarak funsionamentu instituisaun ida ne’e nian la’o di’ak, nune’e bele jere no administra servisu sira iha área investigasaun kriminálidade, servisu sira iha área administrativa, ba Deklarasaun Rendimentu, Bens no Intereses, no mós servisu sira seluk iha área prevensaun ninian.

Prontu, ida ne’e mak ohin ha’u mai hanesan Komisariu CAC durante tinan haat ha’u eleitu pur volta 42 votu, ha’u hetan konfiansa ida ne’e hodi konduz instituisaun ida ne’e. Ha’u hato’o mós obrigadu ba na’in politika sira, Prezidente Parlamentu Nasionál, Bankada Parlamentais, Komisaun no sosiedade tomak ba apóiu no konfiansa sira ne’ebé fó mai atan ha’u hodi bele kaer ho responsabilidade, objetividade, legalidade, hatuur ha’u nia imparsialidade, independénsia, oinsá mak konduz instituisaun ida ne’e iha ha’u nia mandatu tinan haat nia laran.

Ha’u hanoin, prezidente ohin iha nia pontuasaun rásik, Sr PPN ho bankada parlamentar sira ho deputadu sira iha plena poder, iha orgaun sira ne’ebé iha li’ur, instituisaun estadu ninian, sira atu deside. Na’i Prezidente Parlamentu Nasionál iha lejitimidade, iha legalidade, iha poder polítiku atu bele deside, tanba nu’udar orgaun soberania estadu nian iha lejitimidade atu deside kona-ba situasaun sira. Karik ne’e husik independentemente, Parlamentu Nasionál ezerse sira nia funsaun no halo kordenasaun ba situasaun sira ne’e.

Ha’u labele halo pronunsiamentu, kuandu seidauk to’o iha ha’u nia mandatu, kuandu lei hatete katak sesa (termina), ha’u tenke. Anaun-ser, estadu hatete buat seluk, iha situasaun konkreta balun, ha’u bele halo interpretasaun ka leitura ba karta ne’ebé mai husi Parlamentu Nasionál.

Termina!