Comissão Anti-Corrupção (CAC) liu husi Estrutura Diresaun Servisu Apóiu no Kooperasaun (DSAK) nia Diretór Jerál Servisu Apóiu no Kooperasaun Luis Ersio Guterres no Xefe Unidade Kooperasaun João Correia do Rosario iha Tersa-Feira (24/01) ohin hala’o sorumutu koortezia ida ho delegasaun Embaixada America Fausto Guzman no Richard Maloney iha edifisiu CAC, Pantai Kelapa Dili.

Objetivu husi sorumutu ida ne’e hodi kontinua hametin lasu kooperasaun bilaterál entre instituisaun rua. Delegasaun USA iha vontade hakarak buka hatene di’ak liu-tan dezafiu sira ne’ebé Komisaun hasoru durante iha misaun investigasaun kriminál ninian.

USA hakarak hametin di’ak liu-tan esforsu kooperasaun servisu ho CAC hodi nafatin fó asisténsia mai iha CAC iha asaun prevene no kombate korrupsaun no promove governasaun ida efetivu, justu, transparante no akuntavel ba moris prosperu ema hotu nian.

Estrutura Espesialista Anti-Corrupção iha sorumutu ne’e hato’o ona dezafiu sira ne’ebé presiza duni apóiu husi Embaixada America nian iha Timor-Leste. Asuntu sira ne’ebé presiza ajudus maka formasaun tékniku investigasaun nian no mós apóiu sira iha administrasaun no lojistika.

Delegasaun USA Fausto Guzman no Richard Maloney tau ona iha sira nia notas no ajenda hodi konsidera no sei kontinua depozita sira nia asisténsia iha futuru.