Avaliasaun Annuál CAC Aprezenta Rezultadu Servisu Diresaun Investigasaun

Familia Boot Comissão Anti-Corrupção (CAC) kontinua hala’o aktividades Avaliasaun Servisu Annual tinan 2022 nian iha Eskola Tekniku Agrikula (ETA) Fuiloro Munisipiu Lautem. Iha loron Sabadu aktividades Avaliasaun Annual ida ne’e aprezenta Diresaun Investigasaun (DI).

DI kompostu husi Unidade Informasaun no Seguransa (UIS) no Unidade Investigasaun Kriminal (UIC). Unidade rua ne’e ezisti hahu husi Komisaun estabelese iha tinan 12 ezistensia CAC.

Kategoria Krime Bazeia ba resultadu prosesu averiguasaun inisial, keixa husi publiku barak liu mak iha indisius ba krime; Abuso ba Poder 27%, Konflitu de interese 25 %, Partisipasaun Ekonomia iha Negosiu 15%, Pekulatu 10%, Pekulatu de Uzu 15%, Falsifikasaun 3 % no Fraude Fiskal 5 %.

Total keixa no informasaun ne’ebe sei kontinua halo prosesu averiguasaun hamutuk 43 iha ne’ebé keixa hamutuk 33 no rekolha informasaun hamutuk 10.

Metas ne’ebe konsege atinji mak: iha informasaun kredivel hodi suporta prosesu averiguasaun no kazu sira, Publiku iha konfiansa hodi hato’o keixa mai iha CAC, Informasaun no provas inisial ba kazu sira konkluidu no Objeto aprendidu seguru (Fisiku no Valor).

Iha tinan 2022 CAC hetan mandadu judisial husi tribunal hodi halao atuasaun policial no halo detensaun durante 72 horas ba suspeitu nain 2, halao buska no aprensaun iha residencia no eskritoriu (fatin 3), asegura prova dokumental iha ne’ebé evidensia no prova hirak ne’e entrega ona ba MP no hetan ona validasun husi tribunal.

Alende halo atividades prinsipal ne’ebe mak mensiona iha leten, UIS mos halo atividades seluk hanesan: Hamutuk ho EFK ba viaturas estadu halo monitorizasaun ba utilizasaun viaturas estadu durante loron Sabdu-domingo no feriadu ba loron finadu hamutuk dala 6 (foti kareta estadu hamutuk 10), envolve iha prosesu investigasaun ba kazu ne’ebe mak delega husi MP hamutuk kazu 4, Halo vijilansia ba objetu no sujeitu krime ho nia frekuensia dala 23 no Atende formasaun iha rai laran dala 3 ho nia durasaun loron 14.

Durante tinan 2022, progresso servisu ne’ebe UIS konsege atinji mak: iha progresu konfiansa husi publiku mai iha CAC bele provas ho numeru keixa publiku aumenta (konfiansa publiku ba CAC aumenta) no numeru averiguasaun aumenta, numeru Informador iha municipiu aumenta, atuasaun policial frekuensia aumenta oituan no kordenasaun servisu ho entidades relevante hanesan: PNTL, Imigrasaun, PCIC, Patrimonio Estadu, DNTT no seluk tan).

Husi fulan Janeiru to’o Dezembru 2022, Komisaun Anti Korupsaun simu delegasaun kompetensia hosi Ministeriu Públiku hamutuk 70 kazus. Investigador konklui ona prosesu investigasaun no halo relatoriu hodi submete ba Ministeriu Públiku hatumuk 34 iha ne’ebé prosesu ida procurador titular prosesu avoka tiha.

Prosesu ne’ebe pendente iha tinan 2021, ninia total hamutuk 33 no relatoriu final investigasaun ne’ebe investigador sira konklui ona hatumuk 25, prosesu ida (1) mak procurador titular prosesu husu avoka no prosesu pendente iha tinan 2021 nian sei iha kazu Ualo ne’ebe sei iha faze investigasaun.

Total kau pendent iha tinan 2019 no 2021hamutuk 40 kazus, delegasaun hamutuk 70, total kazu hamutuk 110, total relatoriu final ne’ebé submete on aba iha Ministeriu Puliku hamutuk 63 no total kazu sei iha prosesu investigasaun hamutuk 47.

Husi relatoriu final ne’ebé investigador CAC notifika iha tinan 2022 nudar arguidu hamutuk 110 (mane 88 no feto 22) no testamunha hamutuk 867 (mane 662 no feto 205).

Husi relatoriu final hamutuk 63 ba MP investigador CAC identifika iha 14 prosesu mak fo prezuizu ba Estadu hamutuk $ 293,291.96. (*)