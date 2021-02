Caicoli – Iha loron Kuarta-feira (3/2) Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro, Komisariu Adjunto Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis Sampaio, Komisariu Adjunto Servisu Apoiu no Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas halao audiensia kortezia ba iha Prezidenti Tribunal Rekursu PTR) Meritisimu Juiz Dr. Deolindo dos Santos iha edifisiu Tribunal Rekursu Caicoli Dili.

Objetivu principal husi audiensia kortezia ne’e atu sinkroniza informasaun ba malu entre lideransa maksimu instituisaun Estadu TR ho CAC ne’ebé sei implementa diploma foun Nu. 7/2020 de Agosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC).

Iha sorumutu kortezia durante liu oras ida ne’e, Senior Management CAC informa ba Meritismu Juiz PTR Dr. Deolindo dos Santos konaba prosesu preparasaun CAC nian iha implementasaun lei MPCC liu-liu Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses artigu 27 too artigu 58.

Iha implementasaun Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses artigu 27 too artigu 58 ne’e tekniku Komisaun nian prepara ona formulariu ho referensias foti husi paresiru CAC nian; United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) baze iha Bangkok Thailand no ajensia anti-korrupsaun nasaun belun sira nian iha mundo.

Prezidenti Tribunal Supremu Timor-Leste nian Meritisimu Juiz Dr. Deolindo ho hanoin konstruktivu no produktivu tebes simu informasaun Senior Management nian ne’e ho diak no fo hanoin atu Komisaun prepara diak liu tan kona-ba asuntu ida ne’e molok implementa diploma MPCC hahu iha loron 26 Fulan Fevereiru ne’e.

PTR Meritisimu Juiz Dr. Deolindo dos Santos konkorda atu CAC ho TR tenki uniforma kona-ba prensimentu formulariu deklarasaun rikusoi obrigatoriu ba ajente publiku mai iha CAC no membru orgaun soberanu sira; Prezidenti Republika, Deputadu, no Membrus Governu sira ba deklara iha Tribunal Rekursu.

Sorumutu kortezia ida ne’e mos oportunidade diak atu halo asertasaun servisu, hametin kooperasaun no koordenasaun servisu entre instituisaun rua ne’e hodi melhora diak liu tan servisu todan no sensitive ida ne’e iha futuru.

Iha implementasaun lei MPCC ne’e, deklarasaun rikusoi sei halo ho maneira rua; deklarasaun ho online no manual. Diskusaun kortezia ne’e mos koalia kona-ba instituisaun rua TR-CAC atu forma ekipa tekniku professional ida hodi halo koordenasaun diak no kontrola diak ba implementasaun lei MPCC ne’e.

Senior Management CAC mos informa ba Nai Prezidenti TR Dr. Deolindo konaba planu Komisaun nian atu halo lansamentu ofisial ba implementasaun lei MPCC ne’e iha loron 22 Fevereiru wainhira CAC selebra aniversariu ba dala 11. (*)