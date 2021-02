Dili – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio HOrnai hateten Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) Timor-Leste presija ona implementa Lei ne’e ba servidor publiku sira nudar obrigasaun ho vizaun atu hametin Timoroan sira ninian koezaun ba prevensaun no kombate kriminalidade korrupsaun iha aspeitu hotu iha rai doben Timor-Leste.

Komisariu Sergio hatoo lia hirak ne’e iha ninian intervensaun wainhira hamutuk ho Komisariu Adjunto ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio no ekipa Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) kumpri konvite Prezidenti TIMOR GAP, E.P. Dr. Antonio Sousa Loyola nian ba partilha lei MPCC ba empregadus sira iha loron Tersa-feira (9/2) iha Salaun João Paulo II Konventu Madre Salesiana Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) Comoro Dili.

Lei MPCC katak Komisariu Sergio mosu atu fasilita halo komunikasaun horizontal no vertical ba iha instituisaun publiku hotu atu konsiente katak importante tebes Timoroan sira konsolida ninian instituisaun nakonu ho responsabilidade hodi hametin koezaun ida ba iha (moris) prosperiedade.

“…. Para nune’e, labele hamosu pratikas sira ne’ebé mak atu lori (servidor Estadu iha TIMOR GAP, E.P) sira ba monu iha irregularidades no pratika krimi korrupsaun,” katak Komisariu Sergio Hornai.

Iha oportunidade ne’e, Komisariu Sergio Hornai mos hatoo apresiasaun a’as no agradese wai’n ba konvite Prezidenti TIMOR GAP, E.P. ho ninian estrutura atu CAC ba partilha lei foun ne’e nudar esforsu Timoroan sira haknar an iha Kompanha Estatal ne’e oinsa atu hametin politika prevensaun no kombate kriminalidade korrupsaun.

Komisariu Sergio hateten konvite Prezidenti TIMOR GAP, E.P. Sousa Loyola nudar laran diak no intensaun jenuina intelektual Timoroan ida nian atu servi povu no nasaun Timor-Leste iha kompanha Estatal atu artikula politika prevensaun no kombate kriminalidade korrupsaun iha knar fatin.

Meius partilha informasaun lei MPCC ne’ebé inisia Prezidenti/CEO TIMOR GAP, E. P. Sousa Loyola mos atu evita no lori risku ba iha ninian estrutura no empregadus sira iha kompanha Estatal ne’e atu halo konsolidasaun estratejiku ba hametin liu tan boa-governasaun, prinsipiu transparansia no akuntabilidade hodi kontribui ba iha deklarasaun rikusoi.

Komisariu Sergio afirma lei MPCC fo proivizaun lubuk ida atu Timoroan sira haknar an iha TIMOR GAP, E.P ne’e kuidadu an liu tan iha servisu sira no komprimitidu atu deklara rikusoi wainhira lei ne’e entrada em vigor.

Lei MPCC mos rekere atu kargu chefia sira tinan-tinan obrigatoriamente deklara ba autoridade kompetente; CAC no Tribunal Rekursu atu ofisial autoridade rua ne’e bele detekta rendimentu seridor publiku assume kargu chefia sira durante peiodu mandate iha inisiu, anualidade, final mandate no post ezersisiu mandate nian.

“Ita buka halo esforsu hotu atu hametin ita (servidor publiku) ninian integridade liu husi prestasaun servisu ida diak, hase’es an husi kultura ne’ebé la apropriadu atu nune’e bele muda ita ninian komportamentu sira,” Komisariu Sergio afirma. (*)