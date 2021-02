Dili – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai koalia ba servidor Estadu sira ne’ebé haknar an iha Gabineti Prezidensia Republika lidera husi Chefe Casa Civil Dr. Françisco Vasconselos katak Komisaun la hanourin funsionariu Estadu sira hanesan professor no instructor ba Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) durante diseminasaun.

Maibe, Terseiru Mandatu Komisariu nian katak Komisariu Sergio nudar Timoroan, nudar belun halo esforsu hotu atu partilha lei MPCC hodi nune’e bele hariku liu tan Timoroan servidor povu sira servisu iha Palasiu Prezidenti nian hanoin atu komplementa Lei MPCC nian ispiritu.

Komisaun katak Komisariu Sergio nudar autoridade lejitimu atu implementa Lei MPCC sei servisu hamutuk ho autoridade judisial buka interiorize didiak hodi halo artikulasaun ida metin. Komisaun mos sei halo kolaborasaun diak ho instituisaun autonoma no linhas ministeriais sira hodi tau atensaun no empfaze ba implementasaun Lei MPCC.

Diseminasaun Lei MPCC Kinta-feira (11/2) ohin, Komisariu Sergio akompanha husi Komisariu Adjunto ba Asuntu Prevensaun Dr. Luis Sampaio ho Diretor Geral Prevensaun Dr. Rosario Araujo disemina MPCC ba kargu chefia sira iha Gabineti Prezidensia Republika iha Salaun China Palasiu Prezidenti Nicolau Lobato Aitarak Laran Dili. (*)