Dili – Tersa-feira (9/2) ohin, Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hamutuk ho Komisariu Adjjunto ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun akompanha husi Direitor Geral Prevensaun e Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo no Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato ho Espesialista Anti Korrupsaun (EAK) ba disemina Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ba empregador Kompanha Estatal TIMOR GAP, E.P iha Salaun João Paulo II Konventu Madre Salesiana Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) Comoro Dili.

Diseminasaun informasaun kona-ba Lei MPCC ho topiku “Eleva Konhesimentu Funsionariu TIMOR GAP, E.P kona-ba Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun” ne’e organiza husi kompanha Estatal TIMOR GAP, E.P rasik ne’ebé lidera husi Dr. Antonio Sousa Loyola durante loron tomak.

Aprezentador iha sorumutu loron ohin nian, Komisariu Adjunto CAC Dr. Luis de Oliveira Sampaio no modera husi Direitor Geral Prevensaun e Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo ne’e konsentra esklarese Lei MPCC Kapitulu II Regime de Declaração de Rendimentos, Bens e Intereses husi artigu 27 too artigu 58 kona-ba oinsa obrigatoriu ajente publiku halo deklarasaun rikusoi ba iha CAC no membru orgaun soberanu sira; Prezidenti Republika, Deputadu, no Membrus Governu sira ba deklara iha Tribunal Rekursu.

Iha implementasaun lei MPCC Komisariu Adjunto CAC Luis Sampaio sublinha artigu 27 too artigu 58 Lei MPCC ne’e obriga ajente publiku atu deklara obrigatoriamente sira ninian salariu mensal, rikusoi eransa no interese imprestisimu individu ho banku, entre individu ho individu no individu ho kooperativas ruma ho ninian funan sira.

Komisariu Adjunto Luis Sampaio mos esplika ba partisipantes sira sanksaun, multa, koima no pena prizaun husi tribunal wainhira ajente publiku ida rekuza atu kolabora ho CAC no hatudu des-obidensia ba lei MPCC espesialmente artigu deklarasaun rikusoi nian.

Iha oportunidade ne’e, Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato esplika ba partisipantes sira ne’ebé ho antusismu boot tuir esplikasaun kona-ba formatu deklarasaun rikusoi, bens no intereses.

Iha implementasaun Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses artigu 27 too artigu 58 ne’e, tekniku Komisaun nian oras ne’e prepara ona formulariu ho referensias foti husi parseiru CAC nian; United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) baze iha Bangkok Thailand no ajensia anti-korrupsaun nasaun belun sira nian iha mundo.

Iha workshop loron ohin, moderador mos fo oportunidade ba Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai reforsa Komisariu Adjunto Luis Sampaio ninian esplanasaun hodi esplika klean liu tan artigus balun kona-ba kriminalidade nian.

Partisipantes empregadus TIMOR GAP, E. P hamutuk liu 100 resin ne’e ho antusiasmu boot pro-aktivu partisipa iha diseminasaun Lei MPCC ne’e too remata. Partisipantes mos focus rona no akompanha esplikasaun detailhadu Komisariu Adjunto Luis Sampaio nian ne’ebé modera husi Diretor Geral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo.

Workshop ne’e fahe ba parte hat (4); DAHULUK; Lia fuan badak husi Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai, DARUAK; Liafuan badak husi Prezidenti/CEO TIMOR GAP, E.P Dr. Antonio Sousa Loyola, DATOLUK; Aprezentasaun Lei MPCC husi Komisariu Adjunto Luis Sampaio, DAHAT; Maneira prense formulariu deklarasaun rikusoi no rendimentus nian ba partisipantes sira husi Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato no DALIMAK; Partisipantes husu no Komisariu Adjunto Luis Sampaio hatan. (*)