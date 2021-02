Motael – Komisariu Comissão Anti Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hamutuk Komisariu Adjunto nain tolu (3); Dr. Augosto Castro, Dr. Luis Oliveira Sampaio, Dr. Alexandre Freitas ho familia boot Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK), Sabadu (20/2) ohin atende selebrasaun Santa Misa preside husi Amu Lulik Gui do Carmos da Silva, SDB iha igreija Santo Antonio Motael Dili.

Selebrasaun Santa Misa ida ne’e nudar agradesimentu familia boot CAC nian iha parte ispiritual hodi komemora Tinan 11 ezistensia CAC nian ne’ebé sei selebra iha loron 22 Fulan Fevereiro 2021 semana oin iha Salaun Kay Rala Xanana Ministerio Finansas Aitarak Laran Dili.

Amo Gui do Carmo da Slva, SDB iha ninian homilia misa ba Senior Management CAC ho estrutura EAK nian ne’ebé partisipa iha misa agradesimentu ne’e halo komparasaun ho ninian esperiensia pesoal wainhira simu Ordenasaun Diakonal husi Amo Bispo hodi afirma “Fiar buat ne’ebé o (padre) haklaken, testamunha (sasin) buat ne’ebé o fiar”.

Amo Gui do Carmo iha ninian homilia misa ida ne’e tenta ilustra hodi halo halo relevansia entre ninian Ordenasaun Diakonal ho misaun CAC nian nudar misaun Maromak nian ba Timoroan barak nian diak. Tamba ne’e, EAK sira tenki fiar ba knar sagradu ida ne’e no sai sasin ba CAC nian misaun rasik ba povu no nasaun doben Timor-Leste nian diak iha luta kontra korrupsaun.

Perigu, tentasaun, difikuldades no susar mai nab-naban hasoru Espesialista Anti-Korrupsaun sira iha CAC maibe ho orasaun Timoroan sira nian EAK iha CAC bele hakat liu tentasaun sira ne’e ho diak iha knar fatin.

Iha tentasaun hirak ne’e katak Amo Gui, EAK sira tenki servisu makaas hodi lia los tenki lao no verdade tenki lao ba povu no rai doben Timor-Leste nian diak iha luta kontra korrupsaun. Tamba, CAC katak Amo Gui do Carmo, halao ninian misaun bazeia ba Konstituisaun ho ninian lei oan sira (Lei Nu. 8/2009 15 de Julho – Estabelesimentu CAC no Lei Nu. 7/2020 26 de Agosto-MPCC) hodi revela verdade no lia los. Nune’e, verdade no lia los tenki sai baze fundamental no referensia ba CAC iha implementasaun servisu lor-loron nian iha servisu fatin.

Selebrasaun Santa Misa ohin katak Amo Gui do Carmos laos atu selebra ezistensia CAC nian ba tinan 11 ona, maibe hatoo agradese ba Nai Maromak no husu Nai nian bensaun atu familia boot instituisaun CAC nian solidu hodi leba misaun lulik prevene no kombate lorrupsaun iha Timor-Leste sai melhor liu tan.

“Ami (Igreija Katolika) louva, akompanha servisu ne’ebé ita boot (CAC) sira halo. Ami reza ba ita boot sira atu halao knar tuir devosaun moris idak-idak tuir Maromak nian hakarak. Parabens ba tinan 11 ezistensia CAC nian,” Amo Gui do Carmo sublinha.

Selebrasaun Santa Misa ohin ho protokolu pandemia COVID-19 ne’e, presente mos eis-Komisariu CAC Dr. Adérito Pinto Tilman. (*)