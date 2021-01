Dili – Iha loron Segunda-feira (11/1) Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro, Komisariu Adjunto Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis Sampaio, Komisariu Adjunto Servisu Apoiu no Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas halao audiensia kortezia ba Nai Primeiru Ministru Jeneral Taur Matan Ruak iha Palacio Governu Dili.

Objetivu audiensia kortezia ne’e atu komprementa Nai PM Jeneral Matan Ruak Feliz Natal no Tinan Foun nian no mos partilha inormasaun kona-ba evolusaun servisu Komisaun nian iha luta prevene no kombate korrupsaun durante tinan 2020 ninian.

Audiensia Kortezia ho Nai PM Jeneral Taur ne’e mos atu uza oportunidade hodi Senior Management CAC bele rona hanoin diak ruma husi Chefe VII Governu Konstitusional nian ba iha Planu Esratejia Comissão Anti-Corrupção (PECAC).

Senior Management CAC informa mos ba Sua Ekselensia PM Taur kona-ba progresu aktividades Komisaun nian ne’ebé halao iha tinan kotuk, oras ne’e lao dadaun no sa mak Komisaun atu halo iha uturu. Partilha mos ba Nai PM Jeneral Matan Ruak kona-ba dezenvolvimentu institusional nian durante tinan 2020 ho ninian dezafius, obstakulus atu melhora diak liu tan servisu prevensaun no investigasaun criminal nian iha future.

Senior Management CAC mos partilha inormasaun kona-ba programa governu iha rekoperasaun ekonomia povu Timorense nian liu husi programa Sesta Bazika ho ninian dezaius, progresu no ninian obstakulus sira ezisti atu parte hotu buka maneira oinsa bele troka inforasaun iha dezenvovimentu institusional atu halo melhoramentu ida diak liu tan.

Iha progresu servisu Komisaun nian ne’ebé signifikativu hanesan hametin dezenvolvimentu institusional iha kooperasaun nian , hametin liu tan iha prosesu investigasaun criminal nian. maske iha dezafius no obstakulus ne’ebé Komisaun infrenta durante tinan 2020 tomak.

“Biar nune’e, hanesan instituisaun (buka) halo nafatin melhoramentu,” Komisariu CAC Dr. Sergio afirma. (*)