Colmera – Iha loron Sesta-feira (8/1), Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai akompanha husi Komisariu Adjunto ba Asuntu Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro partisipa Sorumutu “Quadrilateral”; CAC, Policia Cientifica Investigação Criminal (PCIC) no Gabinete Combate Corrupão Criminal (GCCC) ho Procurador Geral Republica (PGR) iha edifisiu PGR Colmera Dili.

Sorumutu ida ne’e nudar sorumutu regular ne’ebé inisia no organiza husi PGR Dr. José Ximenes ho objetivu atu hametin no reforsa linha koordenasaun servisu entre instituisaun no orgaun autonoma investigasaun criminal nian ho instituisaun prokuradoria nudar nain ba aksaun penal.

Partisipa iha sorumutu Quadrilateral ne’e mak Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai, Diretor PCIC Dr. Vicente Fernandes e Brito, Koordenador GCCC Dra. Lidya Soares no preside husi PGR Dr. José Ximenes.

Iha oportunidade sorumutu ida ne’e, Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai ofisialmente estrega Planu Esratejia Comissão Anti-Corrupção (PECAC) ba Prokurador Geral Republika Dr. José Ximenes, Koordenadora Geral GCCC no Diretor PCIC ne’ebé PECAC rasik ofisialmente CAC lansa tiha ona iha loron 9 Fulan Dezembro 2020 liu ba.

PECAC ida ne’e atu gia, orienta no haraik responsabilidade boot ba iha EAK sira atu halo akonselamentu ba iha instituisaun Estadu no povu Timorense tomak iha luta sagradu prevene no kombate korrupsaun. (*)