Colmera – Procurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes hateten instituisaun hanesan Comissão Anti-Corrupção (CAC), Policia Cientifica Investigação Criminal (PCIC) no Gabinete Combate Corrupão Criminal (GCCC) tenki konsolida servisu hamutuk no forte hodi kombate kriminalidade. Investigador sira mak fraku korruptor no kriminozu sei hamnasa investigador sira.

Prokurador Geral Republika Dr. José Ximenes kasu lia hirak ne’e durante Sorumutu Quadrilateral kompostu husi Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai, Diretor PCIC Dr. Vicente Fernandes e Brito, Koordenador GCCC Dra. Lidya Soares iha Loron Sesta-feira (8/1) iha ediisiu Procurador Geral Republica (PGR) Colmera Dili.

“Enkountru ida ne’e atu oinsa konsolida servisu (hamutuk Prokurador, CAC, PCIC no GCCC) ba iha (melhoramentu) kombate kriminalidade. Wainhira investigador sira iha CAC, PCIC no GCCC) la forte! Kriminoju sira sei hamnasa no halimar ho ita,” Katak Procurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes durante sorumutu.

Realizasaun Sorumutu Quadrilateral ne’ebé oganiza husi PGR ne’e nudar meius importante ida oinsa konsolida esforsu hotu nudar instituisaun judisiariu no orgaun polisial iha batalha kontra krimi korrupsaun no krimi komun sira seluk. (*)