Dili – Comissão Anti-Corrupção (CAC) lori Estadu Timor-Leste nian naran servisu hamutuk ho Comissão Nacional das Eliçoes (CNE) Kuarta-feira (9/12) ohin komemora Loron Mundial Kontra Korrupsaun ne’ebé realiza iha edifisiu CNE nian iha Salaun Lalini Lariguto Colmera Dili.

Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai iha ninian intervensaun hateten Timoroan sira nian luta kontra korrupsaun sei iha dalan klaran no naruk tebes. Nune’e, Komisariu Sergio husu Timoroan sira hamrik iha fileira ida hodi tula kamada ba malu kontribui ba iha luta sagradu ida ne’e ba povu no nasaun nian integridade diak.

“Objetivu lolos ba iha integridade atu kombate kriminalidade korrupsaun iha TL sei lao hela iha dalan ida ke naruk! Tamba ida ne’e, iha biban ida ne’e iha loron mundial anti korrupsaun ninian CAC bolu ita hotu! Mai ita hametin ita ninian fileira hodi tulun instituisaun Estadu ninian. Mais, husu nafatin ba iha Estadu atu rigor, prudente mesmu ita iha situasaun ida defisil atu asegura prosedimentu sira hotu atu labele kauza ba iha integridade Estadu niian,” Katak Komisariu Sergio.

Komemorasaun loron mundial kontra korrupsaun tinan ne’e, Komisaun realiza seminariu ho tema sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” spesialmente ba funsionariu publiku sira ne’ebé haknar-an iha CNE.

CAC Ofisialmente Lansa PECAC 2021-2025

Iha serimonia ne’e, Komisaun ofisialmente lansa ninian Planu Estratejika Comissão Anti-Corrupção (PECAC) rasik ne’ebé formula husi matenek nain Timoroan Konsultor CAC DR. Augusto Lourdes da Silva no Komisariu Adjunto ba Asuntu Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas.

Total pajinas PECAC 2021-2025 nian hamutuk 57 no sei gia Komisaun iha Terseira Mandatu Komisariu nian hodi halao misaun prevene no kombate korrupsaun iha Timor tinan lima (5) mai.

Iha serimonia ne’e, Komisaun halo rekonhesimentu ba joven patriota no nasionalista lubuk ida ne’ebé halao servisu voluntariamente tulun Komisaun oinsa atu eradika krimi korrupsaun iha TL. Komisaun atribuisaun sertifikadu ba sira no mos ba iha organizasaun Non-Governamental sira

Marka prezensa iha serimonia komemorasaun ne’e mak Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai, Ministro Prezidensia Konselhu Ministro Dr. Fidelis Magalhaes, Prezidenti CNE Dr. Alcino Barris, Provedora Direitus Huanu no Justisa Dra. Jesuina Gomes, Reprezentante Ministeriu Publiku no eis Komisariu CAC Dr. Adérito Pinto Tilman no Komisariu Adjuntu Dr. Rui dos Santos, Resprezentante PCIC, Komisariu CFP, reprezentante UNDP, Defensora Adjunta Republica Dra. Olga Barreto, reprezentante FONGTIL no konvidadus hamutuk besik 200. (*)