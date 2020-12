Dili – Komisariu Comisaão AntiCorrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hateten Lei foun Nu. 7/2020 kona-ba Medidas de Prevenção e Combate a Corrupção (MPCC) sei todan tebes ba servidor Estado sira haknar an iha instituisaun publiku wainhira hahu implementa iha loron 26 fulan Fevereiro 2021. Maibe, lei ida ne’e sei eduka Timoroan sira atu moris dignu ho kosar ben rasik hodi fo folin ba Asswain Lutador sira ne’ebé sakrifika sira ninian ruin no ran durante luta libertasaun nasional ba Timor-Leste ninian Ukun Rasik-An.

Lia hirak ne’e Komisariu Sergio hato’o iha ninian intervensaun ba diseminasaun lei MPCC ho topiku jeral “Hasa’e Konhesimentu Ajente Publiku Kona-ba Medidas Prevensaun no Kombate Korrupaun” ba Gabinete Vice Primeiru Ministro no Ministeriu Planeamentu no Ordenamentu Teritoriu iha loron Kuarta-feira (2/12) ohin iha Salaun Sorumutu Ministeriu Transporte no Komunikasaun Caicoli Dili.

“Lei MPCC ida ne’e todan mais sei eduka ita bele iha konseitu ida hodi bele fo hakat ba iha misaun no vizaun dok ba iha boa-governasaun liu-liu ba iha transparansia, akuntabilidade, responsabilidade ne’ebé mak hatuur ona iha Lei Nu. 7/2020,” Katak Komisariu Sergio iha ninian intervensaun.

Komisariu Sergio hatutan teni Comisaão Anti-Corrupção (CAC) mai ho ninian vizaun no misaun, ho ninian natureza, ho ninian kompetensia propriu fahe ba rua (2); IDA – oinsa mak atu promove aksaun sira ba iha prevensaun no sensibilizasaun ba iha sidadaun Timorense sira.

Lei MPCC sei aplika ba seitor publiku no seitor privadu para atu Timoroan sira iha boas pratikas sira, justu, loloos tuir prinsipius legalidade atu hasees seridor povu sira husi irregularidades sira. Ita tenki hasae ita ninian konhesimentu atu kompriende konaba direitus no deveres sira.

RUA – Komisaun ho ninian atribuisaun ida nudar orgaun polisia espesializadas para atu bele halo medidas represivus. Iha medidas represivus atu halo saida? Idak-idak ba hatan (iha tribunal) tuir ema ida ninian han oituan ka barak.

Timoroan sira ne’ebé servi rai ida ne’e nudar ajente operadores sira mai iha workshop loron ida atu manifesta vontade diak atu fahe ba malu atu hasae konhesimentu no horizonete servidor povu Timorense kona-ba lei foun MPCC ne’ebé sei implementa iha Fevereiru tinan oin.

“(Hau hamutuk ho Espesialista Anti-Korrupsaun sira) laos (atu mai) mestre (hanourin). Maibe ita atu fahe ba malu esensia ka objetivu lolos lei ida ne’e ninian para atu fasilita ita iha ita ninian servisu lor-loron ita halo hanesan bukae ida ka giaun ida para atu ita servisu hanesan servidor ho kuidadu teb-tebes para atu labele tama ba iha irregularidades sira,” Komisariu Sergio esplika.

Diseminasaun Lei Nu. 7/2020 ida ne’e esplika Komisariu Sergio atu servidor povu sira iha persepsaun ida ba iha medidas prevensaun no kombate kriminalidade korrupsaun too ba iha ninian persekusaun sira la monu ba iha tentasaun krimi korrupsaun.

“Maibe, nia rasik lakohi kontrola ita ninian emosaun, ita ninian egoism! Entau ita rasik mak sei sujeta ba iha responsabilidade sira. Responsabilidade tuir lei ida ne’e mak responsabilidade disiplinar, responsabilidade administrativus no responsabilidade criminal,” Komisariu sublinha.

“Hau nian obrigasaun hanesan joven ida ne’ebé assume resonsabilidade husi povu (atraves Parlamentu Nasional) atu hamrik hodi partilha ba maluk servidor Estadu sira ho konhesimentu oituan ne’ebé mak iha ba ita boot sira atu halo artikulasaun,” Komisariu Sergio afirma.

Partisipa iha Programa diseminasaun Lei MPCC ho topiku “Hasa’e Konhesimentu Ajente Publiku Kona-ba Medidas Prevensaun no Kombate Korrupaun” durante loron ida ne’e mak servidor povu ne’ebé haknar an iha Gabinete Vice Primeiru Ministro no Ministeriu Planeamentu no Ordenamentu Teritoriu ho estrutura tomak inklui staff Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN).

Workshop loron ida ne’e ofisialmente loke husi Vice Primeiru Ministro Eng. José Reis. (*)