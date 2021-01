Liquiça – Komisariu Adjunto ba Prevensaun no Sensibilizasaun CAC, Luis de Oliveira Sampaio dehan katak Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ne’e kontein rekizitus sira ne’ebé rigor maibé sei salva no dignifika integridade servidor publiku sira bainhira servidor publiku sira komporta-an ho profesionál no disiplina tuir lei.

Komisariu Adjunto hatoo ida-ne’e iha sesaun abertura ba atividade diseminasaun Lei Nu. 7/2020 MPCC ho Tema Sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” durante loron ida, iha Salaun Administrasaun Munisípiu Liquica, iha loron Kuarta-feira (16/12).

Konsidera no konsiente komplesidade husi rekizitus sira iha lei ne’e no ninia efeitus sansionatoriu sira, CAC halo esforsu hotu ne’ebé posivel atu sosializa lei ne’e ba funsionariu alvu tantu iha ministeriu sira nomos iha munisipiu sira, inklui iha Liquica.

Ida-ne’e atu asegura katak bainhira lei ne’e tama iha vigor iha Fevereiru/Marsu 2021, funsionariu kargu xefia ka funsionariu alvu sira iha ona koñesementu adekuadu kona-ba lei ne’e. Atividade divulgasaun ne’e marka prezensa husi Administrador Munisipiu Liquica, Domingos Maucaro da Cocencão, Sekretariu Munisipiu Liquica, Komadante Eskuadra Munispiu Liquica, administrador postu sira, diretor servisu munisipal, funsionariu publiku sira, xefe suku no reprezetante joventude sira.

Abertura ba serimonia atividade divulgasaun ne’e halao husi Administrador Munisipiu Liquica. Iha ninia intervensaun, Administrador Munisipiu Liquica, espresa ninia gratidaun ba CAC atu partilha informasaun relevante kona-ba Lei MPCC ho ninia implikasaun ka sasaun sira ba kargu xefia sira iha Munisipiu Liquica.

Ida-ne’e pertinente teb-tebes tanba kargu xefia sira hotu, tenke servisu ho rigor, ho responsabilidade no integridade.Nia hatutan katak, lei hotu-hotu bainhira tama ona iha vigor iha karater rua deit: vinkulativu no obrigatoriu.

Tamba ne’e nia husu ba partisipante sira ne’ebe nu’udar kargu xefia no funsionariu potensial sira atu partisipa ativu iha sesaun ne’e kompletu atu bele hetan informasaun ida-ne’ebe loloos no adekada, atu la enfrenta konsekuensia iha futuru bainhira lei ne’e tama ona iha vigor.

Partisipantes sira maioria konkorda katak lei ne’e importante tanba bele salva rekursu estadu nian atu servi interese publiku no trava hahalok aat korrupsau husi ema hirak ne’ebé asume knaar publiku.

Maibé partisipante sira mós preukupa katak lei ne’e bele mós iha efeitu impedimentu seluk ne’ebé bele halo ema seluk reseiu atu asume kargu publiku sira tanba komplesidade husi rekizitus husi Lei MPCC ne’e. (*)