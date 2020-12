Gleno – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai agradese ba partispantes programa diseminasaun Lei Nu. 7/2020 MPCC ho Tema Sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” durante loron iha Salaun Munisipiu Ermera, Gleno iha loron Segunda-feira (14/12).

“Hakarak agradese ba ita boot sira ninian vontade, disponibilidade hodi komparese iha fatin ida ne’e. Ita oituan ka barak maibe la kurang buat ida mai ita atu fo mesajen ba malu hodi bele hametin nafatin ita ninian vizaun ida oinsa haforsa no hametin ita ninian instituisaun Estadu,” Katak Komisariu Sergio iha ninian lian ikus molok ensera Seminariu loron tomak.

Komisariu Sergio sente honradu hodi ba too iha Munisipiu Ermera hodi kompatilha informasaun kona-ba Lei MPCC ba responsavel maksimu iha Munisipiu nian hanesan Prezidenti Autoridade, Administrador Postu, Chefe Suco, Diretor Munisipiu no Chefe Departamentu sira durante loron tomak.

Komisariu Sergio espera ho diseminasaun Lei MPCC durante loron tomak ne’e nudar “bukae” ba servidor povu sira iha Munisipiu Ermera atu kuda iha servisu fatin hodi evita konflitu interese. “Lori ba hodi tau ba iha ita boot sira nian boas praktikas para atu evita hamosu ita boot monu ba iha kuak no fatin sira ne’ebé la apropriadu liu-liu ba iha pratika korrupsaun ninian,” Komisariu Sergio sublinha.

Komisariu Sergio mos husu ba autoridade Munisipiu Ermera sira nian ne’ebé kaer responsabilidade chefia no decioning makers sira atu obedese deit ba iha buat ne’ebé mak loos. Obedese ho sentidu klean no hametin deit ba iha lei, ordem ida ne’ebé la tau kauza ba responsavel instituisaun publiku nian iha Munisipiu Ermera.

Hanesan Komisariu CAC katak Dr. Sergio Hornai, durante Terseira Mandate Komisariu nian tenta halo esforsu hotu hodi jerente Estadu nian tantu iha nasional too ba iha munisipius hase’es an husi ninian egoismu pesoal, arogansia pesoal atu halo servisu ho responsabilidade no hetan duni konfiansa husi komunidade ba povu no nasaun Timor nian integridade diak.

“Hafoin ita boot sira termina tiha kondisaun servisu tamba mandatu, tamba kargu chefia ne’ebé ita iha labele berurusaun ho CAC, PCIC ka ho tribunais,” Komisariu Sergio afirma ba partispantes sira. (*)