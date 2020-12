Lecidere – Arche-Bispo Metroplitano Dili Don Virgilio da Silva do Carmo, SDB hateten Comissão Anti-Corrupção (CAC) nudar instituisaun ida importante tebes ba nasaun joven Timor-Leste atu halo kontrolu no hamoris valores integridade, responsabilidade. akuntabilidade, transparensia ukun nain Timoroan sira nian iha governasaun.

Lia hirak ne’e Arche-Bispo Metroplitano Dili Don Virgilio da Silva do Carmo, SDB haraik ba Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai wainhira halao audiensia kortezia ida ba iha eskritoriu Arche-Bispo Metro Politano Dili nian iha loron Sesta-feira (4/12) liu ba iha Lecidere Dili.

“CAC ajuda ita (ukun nain Timoroan sira) atu halo kontrolu hodi nune’e nafatin iha integridade governasaun iha kada departamentu no ministeriu. CAC lolos laos atu hatauk ema maibe sai sasukat ida atu prevene ema hotu ne’ebé kaer governu iha integridade, iha transparantesia. Laos haree CAC sai ameasa ida,” Katak Arche-Bispo Metroplitano Dili Don Virgilio da Silva do Carmo, SDB.

Don Virgilio agradese konfiansa ne’ebé Komisaun harik ba Uma Kreda liu-liu papel Uma Kreda ninian liga ba iha valores Kristaun ninian atu solisita nafatin sarani sira ne’ebé simu knar no assume responsabilidade hodi sai ukun nain no jerente Estadu iha instituisaun publiku. Ho audiensia kortejia ne’e, bele hametin lasu amizade no valores Kristaun ninian , liu-liu sarani sira ne’ebé hola parte iha instituisaun oin-oin.

Iha momentu special ne’e, Amo Bispo Virgio garante ba Komisariu Sergio katak Uma Kreda Timor koko atu kontinua ajuda Komisaun hodi hatoo mensajen ba sarani Timoroan sira hodi nune’e bele hamoris fila fali valores sira iha momentu adventu no ambiente Natal nian iha tinan ne’e.

Buat ida ne’e mak presija ita sosializa makaas iha aspeitu edukasaun civika. Se ita (Timoroan) sira lao iha ida ne’e buat hotu lao kapaas. No Uma Kreda liu-liu iha Dili hatoo apresiasaun boot ba servisu ida ne’e no koko atu apoiu tuir ami ninian posibilidade,” Don Virgilio hatutan tenik.

Don Virgio sublinha katak knar Komisaun nian difisil no servisu nakonu ho riskus. Tamba, CAC ninian servisu hamrik iha lia los nian leten atu koalia buat ne’ebé loos no defende prinsipius nasaun ba boa-governasaun ninian.

Knar ida ne’e katak Amo Virgio laos fasil no nian inimigu iha fatin barak. Buat ne’e hotu dala barak halo imi nian fatin klot. Imi nian papel importante e perigu teb-tebes tamba tenki hamrik iha buat ne’ebé lia loos nian oin atu defende justisa.

“Dala barak ita presija duni korajen! se Lae? ita mos fasil atu bele monu iha situasaun sira (korrupsaun) hanesan ne’e. Parabens ba CAC tamba maske situasaun sira hanesan ne’e mais nunka rende hodi kontinua nafatin hasoru aktu krimi korrupsaun iha ita nian rai laran,” Don Virgio afirma.

Akompanha Komisariu Sergio ba halao audiensia kortezia ne’e mak Chefe Unidade Kooperasaun Dr. João Correia do Rosario, Chefe Unidade Rekursu HUmanu Dr. Luis Ersio Ximenes no Sekretaris Komisariu Dra. Lidia Baptis Belo. (*)