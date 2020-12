Dili – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai akompanha husi Diretor Geral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo, Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato Segunda-feira (13/12) ne’e lidera ekipa Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) ida mai disemina Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ba iha iha munisipiu Ermera.

Diseminasaun Lei MPCC durante loron tomak ne’e ofisialmente loke husi Prezidenti Autoridade Munisipiu Ermera Dr. José Martinho dos Santos Soares no partisipa husi kuaze Administrador Postu lima (5), Chefe Sukus, Diretor munisipiu linhas ministeriais destakadu iha Ermera, kargu chefeias, universitarius no emprezariu sira iha Munisipiu Ermera.

Aprezentador programa diseminasaun Lei Nu. 7/2020 MPCC ho Tema Sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” iha Ermera ne’e mak Komisariu CAC Sergio rasik no Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato.

Komisariu Sergio iha ninian intervensaun hateten importansia principal CAC nian prezensa iha Ermera atu bele halekar informasaun bak ajente publiku kargu chefia sira iha funsionalismu publiku sira ne’ebé haknar an nudar servidor povu iha Munisipiu riku Café Ermera.

“Estadu hamosu lei (MPCC) ida ne’e atu husu fali responsabilidade ba ita boot sira husi Prezidenti Autoridade Munisipiu, Administradir Postu nain lima (5), director, chefe departamentu too ba iha chefe seksoens… Estadu fo (kargu) ba ita boot sira kolabora atu deklara ita boot sira ninian rikusoi,” Katak Komisariu Sergio Hornai iha ninian intervensaun.

Komisariu Sergio esklarese ba partisipante sira focus ba iha Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses lei MPCC husi artigu 27 too artigu 58 Lei MPCC nian kona-ba oinsa hatoo deklarasaun rikusoi.

Iha momentu hanesan Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato esplika kona-ba oinsa funsionariu publiku sira sei prense formulariu deklarasaun ninian wainhira lei ne’e entraga em vigor iha fulan Fevereiru tinan 2021.

“Tamba pozisaun ne’ebé ita boot sira kaer kargu ne’e Estadu ninian hakarak ou lakohi tenki responsabiliza fali ba iha Estadu ka governu. Estadu hakarak ita boot sira ninian responsabilidade, honestidade iha ne’ebé? Atu nune’e, fo hatene ba iha Estadu atu nune’e Estadu bele halo kontrolu ba iha ita boot sira ninian rikusoi,” Komisariu Sergio sublinha ba iha partisipante sira.

Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai lori Komisaun nian naran hatoo apresiasaun aas no agradese ba Prezidenti Autoridade Munisipiu Ermera Dr. José dos Santos hamutuk ho ninian administrador postu administrativu sira, director no kargu cjefia sira hodi bele habiban an mai hamutuk ho KOmisaun fahe ba malu lei MPCC.

“Espera ita ninian Nai Postu Administrativu nain lima (5) iha Munisipiu Ermera, Nai 52 sukus, 277 aldeias bele transmit inormasaun sira ne’e ba iha ita nian komunidade sira. Ho ida ne’e espera Estadu bele hasae boa-governasaun ida transparenti, akuntabilidade, governasaun ida ho integridade atu nune’e buat hotu-hotu ne’ebé ita halo bele iha ninian folin, ninian benefisiu ba iha ita ninian komunidade,” Komisariu Sergio afirma.

Administrador Postu nain 5, funsionariu publiku assume kargu chefia sira no emprezarius iha munisipiu Ermera ho antusiasmu boot rona no akompanha esplikasaun Komisariu Sergio nian kona-ba lei MPCC nian aktivamente durante seminariu. Antusiasmu boot servidor povu no emprezarius sira iha Munisipiu Ermera ne’e espresa durante sesaun husu no hatan too seminariu remata. (*)