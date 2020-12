Dili – DR. Augosto Lourdes da Silva nudar Asesor Dezenvolvimentu Planu Estratejiku Comissão Anti-Corrupção (PECAC) period 2021-2025 nian konklui ona ninian servisu iha loron Sesta-feira (4/12) ohin no aprezenta ninian draftu rezultadu servisu ba Terseira Mandatu Komisariu ho estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) tomak iha Salaun Enkountru CAC Farol Dili.

DR. Augosto Lourdes da Silva halao ninian servisu formulasaun ba Dezenvolvimentu PECAC periodu 2021-2025 durante fulan ida tomak no ohin halo aprezentasaun ikus ba ninian rezultadu servisu hamutuk 32 pajinas ne’e ho estruturadu no sistematiku ba Senior Management CAC molok termina ninian misaun.

Iha PECAC ne’ebé formula husi DR. Augosto ne’e, artikula Diresaun Tolu (3) Komisaun nian mak; Diresaun Investigasaun Kriminal, Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun no Diresaun Servisu Apoiu no Kooperasaun. PRCAC ne’e kobre mos kapasitasaun rekursu humanu ba EAK sira kada tinan durante period 2021-2025 no konstrusaun infra-estrutura ka edifisiu foun CAC nian.

Ho finalizasaun ba formulasaun period PECAC 2021-2025 ne’e, KOmisariu lori individu no KOmisaun nian naran hatoo apresiasaun a’as no agradesimentu wain ba servisu furak Asesor DR. Augosto Lourdes nian. PECAC period 2021-2025 ida ne’e nudar produtu husi matenek nain Timoroan rasik atu giaun Komisaun nian serisu ba tinan lima (5) oin mai.

“Parabens e obrigado ba DR. Augosto tamba ita bele reuni ita nian capital social Timoroan. Ita reuni ita ninian matenek, ita nian badaen, ita nian intelijensia, sabedoria hamutuk para atu bele inventariza ba identifika problemas dezenvolvimentu institusional nian ba iha aktus konkretas ida mak ita bolu vizaun iha dezenvolvimentu institusional ninian,” Katak Komisariu Sergio.

Iha loron 27 too 30 fulan Outobro 2020, KOmisaun halibur matenek nain nasional hodi akumula sira ninian kontribuisaun ba formulasaun PECAC 2021-2025 ne’eb halao iha Salaun João Paulo II Konventu Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) Comoro Dili..

PECAC ida ne’e atu gia, orienta no haraik responsabilidade boot ba iha EAK sira atu halo akonselamentu ba iha instituisaun Estadu no povu Timorense tomak iha luta sagradu prevene no kombate korrupsaun.

DR. Augosto Lourdes servisu hamutuk ho Komisariu Adjunto CAC ba Asuntu Servisu Apoiu Kooperasaun nian Dr. Alexandre Florindo Freitas formula PECAC 2021-2025 durante fulan ida.

Relatoriu final PECAC period 2021-2025 ne’e posivelemente sei publika iha loron sia (9) fulan Dezembru ne’e wainhira Timor-Leste komemora Loron Mundial Anti-Korrupsaun ne’ebé sei Sentraliza iha Salaun Lalini Lariguto CNE Colmera Dili. (*)