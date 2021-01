Dili – Iha 17-19 Dezembru 2020, Comissão Anti-Corrupção (CAC) kontinua halo inspesaun no fiskalizasaun ba programa distribuisaun sesta bazika iha Munisipiu Aileu, Ainaro no Munisipiu Bobonaro.

Durante inspesaun Komisaun deskobre katak kompania distributor sira kontinua la halo sira nia dever ho loloos. Tuirmai deskobrementu sira no atuasaun sira ne’ebé ekipa CAC halao iha terenu:

1. Iha Munisipiu Aileu

Iha Aldea Sarin, Suku Fahiria, no Aldea Cuncin no Ermeque, Suku Becolelo) ekipa deskobre katak: 1. Sasan ka produtu ne’ebé kompania sira distribui la kompletu ka la to’o presu sira iha tabela;2. Dadus benefisiariu husi Sekretariu Estadu Koperativa (SECOP) no Kompinia fornesedores la hanesan – husi SECOP total benefisiariu hamutuk 524, enkuantu kompania nia dadus hamutuk 530; tanba ne’e ekipa CAC nian rekomenda atu utilza deit mak dadus husi SECOP;3. Deliver order (DO) ka termu intrega hakerek manual deit ne’ebé iha potensia atu manipula númeru benefisiariu.

Ate iha fatin balun kompania iha tiha ona termu intrega ho dadus fiksu maske distribuisaun seidauk realiza4. Ekipa tekniku sira la hatene uja formulariu ne’ebé sira rasik prepra atu uja durante prosesu distribuisaun.

2. Iha Munisipiu Ainaro

Iha Suku Mauchiga; Aldea Leotelo 1, Leotelo 2, Aldea Mauchiga, Hatukeru no Gaulora, ekipa sira deskobre katak;1. Lista benefisiariu iha husi Kompania no ho suku nian hanesan maibe lista iha administrasaun postu la-hanesan;2. Benefisiariu sira ne’ebé uluk naran iha rejistu no simu ona subsidiu agregadu familiar US$200 naran la mosu hanesan benefisiariu, enkuantu benefisiariu sira uluk naran latama iha subdisiu agregadu familiar mak naran sai iha lista benefisiariu ba sesta baziku nian;

3. Iha Munisipiu Bobonaro

Iha Suku Manapa, Postu Administrativa Cailaco) ekipa deskobre katak: 1. Kompania responsavel no funsionariu sira husi Ministeriu Agrikulura no Peskas (MAP) ba intrega deit sasan iha sese suku no xefe suku mak halo distribuisaun;2. Iha kompanīa tolu mak responsavel ba produtu produtu ne’ebé atu distribui ba komunidade. Purzemplu kompanía ida so bele fornese deit item lima: batar, koto, fore-keli no fore-mungu; sasan/item sira seluk kompia seluk mak responsavel no sei distribui semana oin. 3. Ekipa CAC la asesu ba kontratu entre MAP no kompania fornesedores, nune’e difikulta ekipa sira iha terenu atu verifika produtu sesta baziku no presu kada item/sasan ne’ebé fornese.

Ekipa halo ona kordenasaun ho responsavel MAP nian maibé too agora seidauk asesu ba kontratu refere.Atuasaun imediata ne’ebé ekipa sira halao iha terenu atu rezolve problema hirak ne’e:1. Hapara imediata distribuisaun no kordena ho miniteriu responsavel sira atu haruka kompanía hadia no kompleta item/sasan-sira ne’ebé la kompletu hodi kompleta tuir kontratu;2. Rekomenda no asegura katak termu intrega hakerek tuir dadus ne’ebé3. Orienta kompania distributor atu halo kontejem no tetu foun fali sasan sira ne’ebe nia kilograma la to’o;Iha atividade inspesaun ne’e, ekipa CAC iha terenu deskobre katak só uniku kompania ne’ebe responsavel iha Munisipiu Ainaro – Kompania FIFRA mak nia produtu sira kompletu. Atuasaun sira ne’e hetan apresiasaun makaas husi komunidade tanba bele rezolve kedas problema entre kompania no komunidade no espera katak CAC kontinua akompania prosesu ne’e atu asegura katak benefisiariu sira hetan duni sira ninia direitu no evita kompania sira manipula presu sasan no interese lukrutivu sira seluk.