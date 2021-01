Dili – Komisariu Adjunto Comissão Anti-Corrupção (CAC) ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio Segunda-feira (21/12) ohin hamutuk ho ekipa Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) ida ba halao diseminasaun Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ba funsionariu publiku iha Ministeriu Transporte no Komunikasaun (MTC).

Komisariu Adjunto Luis Sampaio iha ninian intervensaun ba partispantes sira lori Komisaun nian naran agradese ba Ministro MTC, Dirijente Senior Ministeriu nian laran diak simu konvite no pedidu Komisaun nian hodi aranju preparasaun nesesariu ba realizasaun atividade divulgasaun lei MPCC maske iha tempu badak nia-laran.

“Lori Komisaun Anti Korruspaun nian naran hakarak agradese ba Sr. Ministro no Senhor DG Administrasaun Finansa. Ami konsiente katak iha loron ka semana ikus fim do ano hanesan ne’e, la’os buat fasil atu organiza no jere tempu hodi akomoda pedidu adisional husi instituisaun seluk atu realiza atvidade hamutuk,” Katak Komisariu Adjunto Luis Sampaio iha ninian intervensaun.

Komisariu Adjunto Luis hatutan teni Komisaun fiar katak Ministro no Diretor Jeral konsidera katak Lei MPCC ne’e importante teb-tebes, tamba ne’e tenta no halo ezersisiu estraordinariu ida hodi mobiliza direjente sira ho autorizasaun/permisaun husi Ministro rasik.

“Ida-ne’e nu’udar sinál ida produtivu tebe-tebes tanba insituisaun estadu sira manifesta interese boot atu buka hatene saida mak Lei MPCC defini no ninia relasaun ba dirijente no kargu xefia sira iha futuru bainhira lei referidu tama iha vigor.,” KOmisariu Adjunto Luis afirma.

Funsionariu publiku maioria assume kargu chefia sira liu 200 mak tuir prorama diseminasaun lei MPCC ne’ebé ofisialmente loke husi Ministro MTC José Agostinho. Partispa iha diseminasaun lei ne’e mak gabinete Ministro MTC nian, funsionariu kargu chefia sira mai husi Diresaun 14 iha MTC; APORTIL, ANATL, AACTL, Directores Geral, Diretor Nasional, Chefe Departamentu Chefe Seksaun no staf administrasaun finansas no aprovizionamentu Ministeriu Transporte no Komunikasaun tomak.

Komisariu Adjunto Luis Sampaio esplika ba partisipantes servidor povu sira iha MTC nian focus iha Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses lei MPCC hahu husi artigu 27 too ba iha artigu 58.

Komisariu Adjunto konsentra esklarese ba partisipantes sira tamba artigus hirak ne’e mak sei fo poder ba autoridade; Komisaun no Tribunal Rekuru hodi obriga servidor povu sira oinsa hatoo deklarasaun sira ninian rikusoi wainhira lei ne’e hahu implementa iha fulan loron 26 Feveriieru tinan 2021.

Seminariu loron sorin ne’e partisipantes ho antusiasmu boot no pro-aktivu partisipa iha diseminasaun ne’e too remata. Partisipantes mos focus rona no akompanha esplikasaun detailhadu Komisariu Adunto Luis Sampaio nian ne’ebé modera husi Diretor Geral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo.

Kolokiu ne’e fahe ba parte tolu (3); IDA, esplikasaun Komisariu Adjunto Luis nian kona-ba Lei MPCC, RUA esplikasaun maneira prense formulariu deklarasaun rikusoi no rendimentus aprezenta husi Diretora Promosaun no Valores Integridade (PVI) Dra. Leonilda Lobato no TOLU perguntas no hatan.

Seminariu loron sorin ho Tema Sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” ne’e realiza iha Salaun MTC Caicoli Dili. (*)