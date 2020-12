Dili – Komisariu Adjunto Comissão Anti-Corrupção (CAC) ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio lidera Ekipa Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) ba halao intervensaun immediate hodi hapara obrigatoriamente fahe ai-han iha programa Sesta Bazika iha Super Merkadu Dili Mart Raikotu Dili tamba Kompanha Dili Mart fahe batar musan ho koto fohuk inklui modo dodok.

Aksaun ne’e Komisaun foti hafoin Kuarta-feira (9/12) ohin, EAK sira halao hela knar iha terenu hodi monitoriza prosesu fahe aihan Sesta-Basika. Maibe, EAK sira detekta batar fohuk, koto no modo tahan dodok sira ne’e la merese ona atu fahe hodi populasaun konsumu.

Komisaun laos hapara deit prosesu fahe ai-han bazika obrigatoriamente ba povu iha Suku Comoro, maibe prende mos ai-han sira ne’ebé fohuk ona hanesan batar, koto no modo tahan dodok sira.

Komisariu Adjunto CAC ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio hateten EAK no Komisaun la soi atu kompanha Dili Mart kontinua fahe aihan bazika sira tamba ai-han bazika fohuk sirak ne’e merese atu ba fo han fahi no laos povu kbit laek sira.

“Ami koalia tiha ona ho manager kompanha atu hapara distribuisaun ai-han bazika hanesan batar fohuk, koto no modo tahan dodok ba populasaun. Ai-han fohuk sira ne’e merese fo han ba animal ou fahi no laos ba ita ninian povu,” Katak Komisariu Adjunto CAC Dr. Luis Sampaio

Ekipa EAK mos prende café falun balun tamba la tuir lista gramas no folin ne’ebé Ministeriu Komersiu no Industria (MCI) determina. Maibe, iha terenu Kompanha Dili Mart fahe la tuir ninian kilogaramas determinadu.

Sei iha konsekuensia seriu ba irregularidade ida ne’e no Komisaun sei bolu manager kompanha no responsabel programa Sesta Bazika nian iha MCI.

“Batar ne’ebé fohuk ho modo ne’ebé dodo kami (prende) no sei halo prosesu. Depois ami sei notifika Nain ba Loja (Dili Mart) ne’e ho ninian responsavel sira. Autoridade kompetente (iha MCI) ne’ebé mak durante ne’e akompanha. sira ninian responsabilidade atu halo supervizaun. Sira mai e sira haree hela mais husik hela deit. (Pesoal MCI) sira ohin iha ne’e hela mais sira haree deit no la intervein. Sasan sira ne’e la refleta kualidade ne’ebé mak ita nian povu merese hetan ho valor ($50) ne’ebé mak iha,” Katak Komisariu Adjunto Luis Sampaio.

Komisariu mos hatutan teni Komisaun antes ne’e deskobre sirkumstansia hanesan iha fatin seluk’ Hera, Metinaro no Liquica maibe kompanha no autoridade kompetente la hadia.

“Entaun ohin ami halo intervensaun hodi hapara distribuisaun Sesta Bazika ne’e. Ami aviza tiha ona mais sira lakohi hadia. Entaun ami hapara no lori sasan sira ne’e ba no halo prosesu investigasaun tuir mai,” Komisariu Adjunto Luis Sampaio afirma. (*)