Caicoli – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio hamutuk ho Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) Kuarta-feira (23/12) ohin ba partilha informasaun kona-ba Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) iha kolokiu loron sorin ho ajente publiku senior assume kargu chefia sira husi 12 munisipius no RAEOA ne’ebé haknar an iha Ministeriu Saude (MS).

Kolokiu loron sorin ho Tema Sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS PREVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” ne’e ofisialmente loke husi Vice-Ministro ba Dezenvolvimentu Estratejiku Saude Bonifacio Maucoli no realiza iha Salaun Palacio das Cinzas Caicoli Dili.

Komisariu Dr Sergio Hornai iha ninian intervensaun koalia ba partisipante sira katak lei MPCC mosu atu regula ajente publiku sira karik wainhira iha akontesementu infrasaun ruma iha servisu fatin. Lei ne’e mos atu fasilita komunikasaun ida efikasia no efisiente liu oinsa ajente publiku sira atu prevene an monu ba iha tentasaun no kombate korrupsaun iha rai doben Timor-Leste.

Lei MPCC nudar forsa obrigatoriu ida ba Timoroan sira no ba ema estranjeiru sira ne’ebé halao knar iha instituisaun publiku ho membrus agregadu sira obrigado tenki deklara sira ninian rikusoi ba iha autoridade kompetente; Comissão Anti-Corrupção (iha Farol) no Tribunal Supremu (Rekursu iha Caicoli).

Membrus orgaun soberanu sira; Prezidenti Republika, Deputado no Membrus Governu sira sei ba presta sira ninian deklarasaun rikusoi iha Tribunal Supremu. Ajente publiku assume kargu chefias sira sei obrigado tenki deklara mai iha CAC.

Lei MPCC atribui kompetensia ba CAC no Tribunal Rekursu atu halo monitorizasaun ho maior efisiensia ba iha variedade rikusoi sira ne’ebé identifikadu karik iha aumentu (rikusoi) injustifikada.

“Hau hakarak bolu atensaun ba ita (servidor povu) hotu-hotu! Hanesan kolega no ema ne’ebé simu responsabilidade atu halo supervizaun ba iha diploma ida ne’e ninian! Ita hotu-hotu hakarak ka lakohi tenki prense no halo komplementa deit ba iha Lei (MPCC) ne’e,” Katak Komisariu iha ninian intervensaun.

Divulgasaun informasaun kona-ba Lei MPCC ne’e define momoos konaba instituisaun publiku oinsa atu asegura transparansia, akuntabilidade no boa-governasaun iha rai doben Timor-Leste ba povu no nasaun ninian naran diak, moris diak no privileiju nudar Estadu soberanu.

Programa Komisaun nian ba diseminasaun Lei MPCC iha linhas ministeriais sira nudar oportunidade diak no util ba servidor povu sira atu partilha ba malu hodi ignora ajente publiku sira monu ba iha aktu krimi korrupsaun iha servisu fatin.

“Diak liu ita fo hanoin ba malu duke ita la koalia ba malu ikus mai ita tenki toma responsabilidade administrative no kriminalidade. Ita hotu-hotu hakarak implementa oinsa mak lori ita ninian director sira halo servisu ho profisional atu hase’es an husi dezvia, irregularidade no pratika korrupsaun,” Afirma Komisariu Sergio ba partisipantes sira.

Kolokiu loron sorin ne’e partisipantes ho antusiasmu boot no pro-aktivu partisipa iha divulgasaun Lei MPCC ne’e too remata. Partisipantes mos focus rona no akompanha esplikasaun detailhadu Komisariu Adunto Luis Sampaio nian ne’ebé modera husi Diretor Geral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo.

Kolokiu ne’e fahe ba parte hat (4); IDA, Intervensaun Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai kontinua ho Vice-Ministro Saude Maucoli nian, RUA esplikasaun Komisariu Adjunto Luis Sampaio nian kona-ba Lei MPCC, TOLU aprezentasaun maneira prense formulariu deklarasaun rikusoi no rendimentus nian ba partisipantes sira ne’ebé Diretor Inspeksaun no Monitorizasaun Dr. Antoninho Alves mak hatoo no HAT partisipantes (MS) husu no aprezentador (CAC) hatan. (*)