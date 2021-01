Aisirimou – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai reafirma katak prezensa CAC nian laos atu inimigu ba servidor povu no Estadu Timor-Leste (TL) maibe sai nudar belun diak ida atu hametin no haforsa funsionariu Publiku ninian desijaun sira. Nune’e mos, Lei Nu. 7/2020 26 de Agosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) atu tulun tan jerente Estadu instituisaun publiku sira halao servisu iha situasaun transparente no akuntabilidade.

Komisariu CAC Sergio Hornai kasu lia hirak ne’e wainhira hamutuk ho Diretor Geral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo, Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato no Espesialista Anti Korrupsaun (EAK) ba halao sosializasaun Lei MPCC ba funsionariu publiku kargu chefias linha ministeriais sira, emprezarius no lider komunitariu sira iha Munisipiu Aileu iha loron Kuarta-feira (16/12).

“Comissão Anti-Corrupção laos ita boot (servidor povu) sira nian adversariu. Laos ita boot sira nian musuh (inimigu). Maibe, sai hanesan belun ida para atu hametin, haforsa ita boot sira ninian desijaun sira. Lei MPCC mai tulun tan ita atu iha situasaun ida transparente no akuntabilidade,” Katak Komisariu Sergio Hornai.

Komisariu Sergio fanun Timoroan sira ne’ebé servisu iha instituisaun publiku atu konsidera prezensa Lei MPCC ne’e atu hametin governasaun ida diak ba moris diak povu Timorense nian tomak. Halo jestaun diak, desijaun loloos no teb-tebes duni ba iha ita nian povu no mos ba iha ita nian nasaun doben Timor-Leste ida ne’e.

Komisariu Sergio hatutan liu tan katak Timoroan siran ne’ebé oras ne’e haknar an iha instituisaun publiku sira iha Timor laran tomak assume kargu chefias sira kuaze moris, akompanha no partisipa iha funu libertasaun nasional. partisipa tamba domin no carinho ba rai ida ne’e nian diak durante tempu okupasaun.

“Tamba ita boot sira ninian carinho, ita boot sira nian domin ohin ita bele liberta ita nian patria. Maibe, ohin husu tan ita dala atu bele konsolida tan ita nian forsa atu liberta ita nian povu husi eskravu, diskriminasaun, distribuisaun ida la hanesan ba iha kombate kriminalidade korrupsaun ninian,” Komisariu Sergio salienta.

Sensibilizasaun Lei MPCC ne’e Komisaun foti ho tema sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” ne’ebé fokus liu ba iha funsionariu publiku kargu chefia sira.

“Ita boot sira hanesan jerente, responsavel ministeriu ninian destaka iha ne’e (Munisipiu Aileu). Mai ita tau matan ba instituisaun (publiku ita haknar ba) sira ne’e ba iha osiedade ida ne’e, sosiedade Aileu ne’ebé ita haree ba iha historia ezemplar luta libertasaun nasional,” Komisariu afirma. (*)