Terseira Mandatu Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hakarak hatoo ba iha irmaun Timorense sira lori ninianan rasik, familia, Komisariu Adjunto nain tolu (3) ho estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) nian tomak, motoristas, pesoal limpezas, gardeneiru no servisu profesionaal sira ne’ebé haknar aan iha Comissão Anti-Corrupção (CAC) hakarak hatoo Boas Festa Santo Natal no Feliz Tinan Foun ba lider orgaun soberanu sira, funsionariu publiku iha linha ministeriais sira ne’ebé durante ne’e sai parseiru diak ba Komisaun durante tinan tomak.

La iha kooperasaun diak, komprensaun mutual no servisu professional ajente no publiku senior sira iha linhas ministeriais ho Espesialista Anti Korrupsaun iha CAC! Luta foun iha era Ukun Rasik-an Timoroan sira nian atu prevene no eradika kriminalidade korrupsaun sei ilusaun deit.

Ho servisu briliante hamutuk Timoroan sira nian iha luta sagradu ida ne’e iha tinan tomak KOmisaun ohin loron iha Timoroan idak-idak barak nian fuan laran ba esforsu luta kontra korrupsaun.

Hatoo mensajen hanesan mos ba servisu nain FONGTIL, media nasional Timor_Leste nian ne’ebé sai partner diak iha publikasaun aktividades Komisaun nian tantu iha capital Dili no mos iha teritoriu Timor laran tomak.

Lori CAC nian naran ho estrutura tomak mesmu ita halao festa natal no simu tinan foun 2021 ho simplis maibe importante liu ita hakat ba iha igreija hodi agradese ba tinan ida ita ninian ezersisiu sira.

Durante tinan tinan tomak servisu hamutuk entre funsionariu publiku iha linhas ministeriais ho EAK ba aktividades prevensaun korrupsaun nian iha progresu servisu ne’ebé positive no kapaas tebes no balun seidauk konsege alkansa! Maibe, ita nudar ajente publiku no servidor povu doben Timorense ne’e, ita hamutuk rejistu iha kada instituisaun publiku no privadu sira atu nune’e iha tinan oin wainhira implementasaun lei MPCC hahu!

Buat hotu sei suli tuir tuir planu aksaun annual la hi korrupsaun iha Timoroan idak-idak nian knar fatin. Tantu servidor povu ne’ebé haknar an iha civil, military, polisia no servisus sira iha instituisaun privadus sira. .

Timoroan sira presija futu ita ninian forsa hamutuk atu bele manan konkista sira ba povu nian prosperidade no nasaun doben Timor-Leste nian naran morin iha komunidade internasional nian matan SEM KORRUPSAUN.

Ho Timoroan servidor povu ida ne’e evita an monu ba tentasaun kriminalidade korrupsaun mak naran Timor-Leste sei sai morin diak liu tan lista Indeks Persepsaun Korrupsaun organizasaun Transparency International (TI) ne’ebé kada tinan sira publika.

Ba Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK), durante tinan tomak ita hasoru no simu iha lidun sorin-sorin, kotuk, oin dezafius lubuk oan ida! Ema des-akredita Komisaun nian servisu maibe iha mos barak liu mak elojia Komisaun nian servisu.

Des-akredita no elojia husi maluk Timoroan hirak ne’e nudar susesu ne’ebé nakonu ho dezafius. Timoroan sira presija hametin koezaun, unidade, amizade no fraternidade idak-idak iha ninian kuartu; iha kada ministeriu, iha kada instituisaun autonoma Estatal, iha kada konfisoens relijiosas, iha kada instituisaun privadu, iha kada munisipius, iha kada postu-administrativu, iha kada sukus iha teritoriu tomak! maibe ita Timoroan sira iha mahon ida deit mak Nasaun Republika Demokratika Timor-Leste-RDTL ne’ebe ninian independensia sosa no konkista ho Asswain Lutador no Libertador sira ninian kontribuisaun, sakrifisiu, ruin no ran atu nasaun doben Timor-Leste ida ne’e bele hamrik ho orgulhu nudar nasaun soberanu la ho pratika krimi korrupsaun.

HO hanoin id ne’e mak sei hariku nasaun RDTL.

Terseira Mandatu Komisariu Comissão Anti-Corrupção; KOmisariu Dr. Sergio Hornai. Komisariu Adjunto nain 3 Dr. Augusto Castro, Dr. Luis de Oliveir Sampaio, Dr. Alexandre Freitas lori Komisaun nian naran nudar Timoroan, nudar kolega, nudar parseiru hakarak husu ba Timoroan sira nudar ajente publiku iha linhas ministeriais atu manan konvivensia iha ita Timoroan sira nian uniaun; LUTA KONTRA KORRUPSAUN

Lori Komisaun nian naran hakarak ita timoroan idak-idak reunifika ita ninian forsa, iha paixaun ida deit, katak Komisaun la hamrik mesak iha rai ida ne’e! Timoroan sira servisu naklekar iha kualker instituisaun publiku no privadu ita servisu iha kolektividade ba povu no nasaun nian diak sem korrupsaun.

Komisaun hakarak hateten lo-loos katak ajente publiku orguluhju sira ho suporta husi igreija Katolika ne’ebé lulik, instituisaun privadu, jovens asswain voluntariu anti-korrupsaun, servisu nain Sociadedade Civil ne’ebé hakmaan an iha FONGTIL, media, estudantes no universitariu sira hahu husi Janeiru too mai iha Dezembro tinan 2020, DETERMINANTE TEB-TEBES ba iha KONSOLIDASAUN DIREITU DEMOKRATIKU ida ne’e.

Liu tiha tinan 2020, ita Timoroan sira bele iha inovasaun, espiritu foun, enerjia foun par abele hakat ba oin ho fiar an liu tan.

Servisu Nain sira iha Comissão Anti-Corrupção sente la hamrik mesak e Terseira Mandatu Komisariu hakruk ho haraik an agradese ba Timoroan hotu-hotu ne’ebé Komisaun la bele temi idak-idak nian kontribuisaun hodi tulun Komisaun ohin loron hammrik firmi ba implementa Lei MPCC iha tinan 2021 mai.

Komisaun la foti an hanesan instituisaun super body maibe sei konsidera an hanesan parseiru no belun diak iha luta foun Timoroan sira iha era independensia hafoin luta libertasaun nasional pasadu hodi konkista no restaura fali ita ninian Ukun Rasik-An.

Ikus liu, Komisariu lori hau nian familia nia naran, lori Terseira Mandatu Komisariu nian naran, lori Komisaun ho Espesialista Anti-Korrupsaun nian naran hatoo hakuak boot, votus Feliz Natal, Natal Kmanek wain ba Familia boot nasaun RDTL husi rai ulun iha ilha Jaco Lospalos ba too iha rai ketan Citrana Oecusse, husi Ilha Atauro too ba iha Rai Klaran Suai.

Husu ba Aman Maromak atu fo nafatin matak malirin mai ita Timoroan sira. Karik durante tinan tomak KOmisariu, KOmisariu Adjunto ho pessoal EAK sira iha Komisaun halo sala ruma kontra maluk Timoroan sira karik! HO HARAIK AN HUSU PERDAUN.