Manatuto – Komisariu Adjunto Comissão Anti-Corrupção (CAC) ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliverira Sampaio Sesta-feira (10/12) ne’e lidera ekipa Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) ida hahu disemina Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ba iha iha munisipius.

Munisipiu Manatuto sai fatin dahuluk ba iha primeira faze Komisaun nian hodi ba disemina lei ne’e ba kargu chefias no administrador postu sira. Divulgasaun informasaun kona-ba Lei MPCC ne’e realiza iha Salaun Parokial Santo Antonio Mantuto.

Diseminasaun Lei MPCC durante loron tomak ne’e ofisialmente loke husi Sekretariu Munisipiu Manatuto Agripino da Silva Costa no partisipa husi kuaze Administrador Podtu, kargu chefeia no emprezariu sira iha Munisipiu Manatuto.

Aprezentador programa diseminasaun Lei Nu. 7/2020 MPCC ho Tema Sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” iha Mantuto ne’e mak Komisariu Adjunto Luis Sampaio no Chefe Unidade Estudu no Avaliasaun Riskus Dr. Cirilio Abi.

Komisariu Adjunto Luis Sampaio focus eslarese ba partisipantes sira iha Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses lei MPCC husi artigu 27 too artigu 58 kona-ba oinsa hatoo deklarasaun rikusoi. Chefe Unidade Estudu no Avaliasaun Riskus esplika kona-ba formulariu deklarasaun ninian.

Administrador Postu, funsionariu publiku assume kargu chefia sira no emprezarius iha munisipiu Manatuto ho antusiasmu boot partisipa aktivamente seminariu durante loron ida ne’e. Antusiasmu boot servidor povu no emprezarius sira iha Munisipiu Manatuto ne’e hatudu durante sesaun husu no hatan.

Komisariu Adjunto Luis Sampaio iha ninian intervensaun hateten iha lei MPCC la obriga Komisaun ho EAK sira atu ba too iha munisipius no linhas ministerias sira hotu iha teritoriu Timor-Leste laran tomak hodi divulga lei ne’e.

“Maibe, lei ida ne’e iha ninian kompleksidade ho ninian konselkuensia seriu, tamba ne’e hanesan autoridade kompetente ai iha obrigasaun atu informa no sosializa ba ita boot (servidor publiku) sira atu ita la hakfodak,” Katak Komisariu Adjunto Sampaio.

Komisaun katak Komisariu Adjunto Sampaio sei halo esforsu hotu atu servidor povu iha teritoriu Timor-Leste laran tomak bele aksesu ba lei foun ida ne’e molok tama ba iha implementa ofisial iha loron 26 fulan Fevereiru 2021.

Sekretariu Munisipiu Manatuto Agripino da Silva Costa iha ninian palavras bemvidu ba Komisaun ne’ebé halao divulgasaun informasaun kona-ba lei MPCC hateten funsionariu publiku assume kargu chefias no administrador postu sira iha Munisipiu Balisan ne’e kuaze presente.

“Bemvidu e agradese ba Senhor Komisariu Adjunto ho nian ekipa tekniku CAC mai sosializa lei anti-korrupsaun. Ita sira presente ohin iha fatin ne’e reprezenta ona funsionariu publiku hamutuk 1.166 nudar ezekutor programa governu nian iha Munisipiu Manatuto,” Katak Sekretariu Munisipiu Manatuto Agripino da Silva.

“Ita sira ohin marka prezensa iha ne’e tenki hatoo ba (maluk FP) sira ne’ebé la hetan oportunidade mai tuir diseminasaun lei ida ne’e. Tamba- kargu ne’ebé ohin tula iha ita ninian kabas leten durante mandate. Loron ida mandate tula fali ba iha sira nian kabas leten karik pelu menus sira hatene ona,” Sekretariu Munisipiu Manatuto Agripino akresenta. (*)