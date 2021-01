Aisirimou – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr Sergio Hornai akompanha husi Diretor Geral Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario Araujo, Diretora Promosaun Valores e Integridade Dra. Leonilda Lobato ho Espesialista Anti Korrupsaun (EAK) Kuarta-feira (16/12) ne’e ba halao sosializasaun Lei Nu. 7/2020 26 de Agosto – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ba funsionariu publiku kargu chefias linha ministeriais sira, emprezarius no lider komunitariu sira iha Munisipiu Aileu.

Sensibilizasaun Lei MPCC ne’e Komisaun foti ho tema sentral “HASAE KONESIMENTU AJENTE PUBLIKU KONABA LEI MEDIDAS REVENSAUN NO KOMBATE KORRUPSAUN” ne’ebé fokus liu ba iha funsionariu publiku kargu chefia sira.

Diseminasaun Lei MPCC durante loron tomak iha Munisipiu Aileu realiza iha Salaun Munisipal Aileu no ofisialmente loke husi Prezidenti Autoridade Munisipiu Aileu Dr. João do Rego Tilman, Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai no Komandante Operasaun Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Aileu Inspector Chefe Helio de Deus

Partisipantes programa diseminasaun Lei MPCC hamutuk liu 100 ne’e mak; Prezidenti Autoridade Munisipiu Aileu, Komandante PNTL Munisipiu Aileu Eng. Jorge Monteiro, Administrador Postu nain hat (4), Directores no Chefe Departamentus, Chefe Seksaun munisipius linhas ministeriais, Komandante Unidade PNTL sira, lider komunitariu ka Chefe Sukus nain 33, reprezentante grupu juventude no emprezariu Munisipiu Aileu nian.

Komisariu Sergio esplika ba partisipantes ne’ebé maioria autoridade Munisipiu Aileu nian focus iha Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Intereses lei MPCC hahu husi artigu 27 too ba iha artigu 58.

Komisariu focus esklarese artigus hirak ne’e tamba artigus hirak ne’e mak sei obriga servidor povu sira oinsa hatoo deklarasaun sira ninian rikusoi mai iha CAC wainhira lei ne’e implementa iha fulan Feverieru tinan 2021.

Kolokiu loron tomak ne’e partisipantes aktivamente focus rona no akompanha esplikasaun detailhadu Komisariu Sergio nian ne’ebé fahe ba sesaun tolu (3); IDA, esplikasaun Komisariu Sergio nian kona-ba Lei MPCC, RUA maneira prense formulariu deklarasaun riku soi aprezenta husi Diretora PVI Dra. Leonilda Lobato no TOLU perguntas no hatan.

BACKGROUND LEI MPCC

Fatin Aisirimou Aileu nudar fatin historiku ba povu Timorense iha ne’ebé tinan 1975 liu ba Timoroan sira nian Asswain Libertador FALINTIL hahu jura ba rai ida ne’e iha luta frente armada nian kontra military invasor.

Haoin tinan 44 iha loron Kuarta-feira 8 Fulan Julho 2020 liu ba, Deputadu Komisaun A Parlamentu Nasional ba Asuntu Konstitusional no Justisa nain hitu (7) lidera husi Deputadu Joaquim dos Santos “Boraluli” vota ho votus unanimidade ba Lei Anti Korrupsaun (LAK).

Ho terminasaun diskusaun LAK momentu ne’eba, povu Timor-Leste loke historia foun iha luta foun hodi kontinua luta ita ninian Asswain Libertador sira nian ne’ebe iha tinan 1975 lidera husi Heroe Boot Fundador Nasaun doben Timor-Leste Nai Prezidenti Republika no Primeiru Ministro Nocolau Lobato hahu husi fatin Aisirimou ho harii Forcas Armadas Libertacão Nacional de Timor-Leste (FALINTIL).

Molok ensera diskusaun naruk momentu neba, Deputadu sira halo votasaun ba proposta Nu. 41 ho ninian proponentes Deputadu Francisco Miranda Branco, Dario Madeira (FRETILIN) no Francisco de Vasconselo (PLP) troka naran Projeto Lei Nu. 1/V/1 husi Lei Anti Korrupsaun ba “Medidas de Prevencao e Combate a Corrupcao – MPCC” iha loron 9 Fulan Julho 2020. (*)