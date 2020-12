Dili – Vice Primeiru Ministro no Ministro Planu no Ordenamentu Teritoriu Eng. José Reis hateten Programa diseminasaun Lei MPCC ho topiku “Hasa’e Konhesimentu Ajente Publiku Kona-ba Medidas Prevensaun no Kombate Korrupaun” ne’ebé oras ne’e Comissão Anti-Corrupção halao hela iha linha ministeriais importante tebes atu hadia diak liu tan sistema demokratiku seitor publiku no privadu sira iha nasaun joven Timor-Leste.

Vice-Primeiru Ministro hatoo liahirak ne’e wainhira hatoo ninian diskusrsu hodi ofisialmente loke workshop loron ida ba servidor povu sira ne’ebé haknar an iha Gabinete Vice Primeiru Ministro no Ministeriu Planeamentu no Ordenamentu Teritoriu ho estrutura tomak inklui staff Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN) iha Salaun Sorumutu Ministeriu Transporte no Komunikasaun Caicoli Dili Kuarta-feira (2/12) horseik.

“Ho lei (MPCC) ida ne’e ita bele dudu atu hadia diak liu tan ita ninian sistema demokratiku sira husi seitor publiku too ba iha seitor privadu,” Katak Vice Primeiru Ministru Eng. José Reis iha ninian diskursu badak.

Atu kombate korrupsaun iha Timor-Leste katak Vice Primeiru Ministro Jose Reis Timoroan sira liu-liu servidor Estadu presija hahu halo mudansa boot ba iha instituisaun Estadu sira hodi fornese servisu publiku ne’ebé efisiente no efikas hodi atende nesesidade sidadaun Timorense sira nian ho lalais.

Vice Primeiru Ministri José hatutan teni Timoroan sira hotu ne’ebé servisu iha instituisaun publiku hahu husi hirarki superior too ba iha funsionariu ordinariu sira hotu mak iha linha primeiru iha luta kontra korrupsaun hodi fo izemplu ba sosiedade Timorense tomak.

Parlamentu Nasional iha lejislatura Dalimak ne’ebé halo aprovasaun ba Lei MPCC hodi Nai Prezidenti Republika Dr. Françisco GUterres Lu-Olo promulga iha loron 26 Agosto 2020 nudar pasu importante iha historia nasaun joven Timor-Leste nian atu bele lori Timoroan sira ba iha objetivu ida ne’ebé Timoroan sira hotu hakarak atu halakon kiak iha Timor-Leste sem pratika korrupsaun.

“Fator ida ne’ebé mak lori povu ida ne’e kiak! Ida mak korrupsaun ne’e. Nudar Vice Primeiru Ministru no Ministro Ordenamentu hau hanoin too ona tempu ita (Timoroan) hotu-hotu iha konsiensia atu lao tuir dalan loos,” Vice-Primeiro Ministro Eng. José Reis afirma.

VicePrimeiru Ministro Jose Reis mos hatoo ninian apresiasaun aas ba programa diseminasaun informasaun kona-ba lei MPCC ne’ebé halao husi Terseira Mandatu Komisariu CAC ne’ebé lidera husi Komisariu Dr. Sergio Hornai.

Importante teb-tebes katak Vice Primeiru Ministro José Reis ho inisiativa workshop ida ne’e husi CAC atu hadiah dadaun sistema demokratiku sira iha Timor-Leste. Ho workshop ba staff sira iha MPO no ADN bele halao dezenvolvimentu sustentavel ho Timor-Leste nian Lei Nu. 7/2020 26 de Augosto Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC).

“Korrupsaun mai harahun ita nian konsiensia, harahun demokrasia, estraga dezenvolvimentu ekonomiku, reforsa dis-igualidade, kiak no mukit no hafahe koezaun social. Korrupsaun nudar abut no dezafiu boot,” Vice Primeiru Ministro José Reis sublinha.

VIII Governu Konstitusional actual hafoin halo remodelasaun katak VicePrimeiru Ministro Eng. José Reis iha komprimisu boot atu kombate korrupsaun iha nivel hotu-hotu husi kiik too boot no husi leten too kraik. Ho nune’e, governu dudu halo aprovasaun ba lei MPCC ida ne’e hodi Timoroan sira tula kamada ba malu iha luta kontra korrupsaun ne’ebé iha realidade ezisti iha nasaun doben Timor-Leste.

Timoroan sira sira ne’ebé hakarak nasaun doben Timor-Leste sai diak tenki manan konsiensia ho diseminasaun informasaun kona-ba lei MPCC atu lori Timoroan sira kompriende saida mak korrupsaun?

“Atu muda ita nian komportamentu ida ne’e presija muda ita ninian konsiensia para atu hatene loloos fakto no sa impaktu mak korrupsaun bele fo ba povu, sosiedade no nasaun?,” Afirma Vice-Primeiru Ministru Eng. José Reis. (*)