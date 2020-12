(Husi Komisariu Adjuntu ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio)

Hanesan instituisaun estadu parese ida-ne’e la’os meiu ida mais ideal no apropriadu atu klarifika konfuzaun sira ne’e. Maibé ita bele aproveita vantajem husi meius komunikasuan sosial sira hodi klarifika informasaun sira ne’e. Aleinde iha tempu hanesan bele ajuda ita nia sosiedade simu, konsume no kompriende asuntu sira ne’e forma ida kredivel ho balansu, objetividade no sein prekonseitu negativu sira seluk.Primeriu, atu dehan katak atuasaun ne’e atuasaun polisial: artigu 52-56 Kodigu Prosesu Penal (KPP).Iha norma atuasaun polisial ne’e, polisia la iha dever ruma atu komunika ka husi lisensa/autorizasaun uluk antes atua. Iha kapitu V Kodigu Prosesu Penal (KPP) kona-ba poder jeral polisia nian – partikularmente iha artigu 52 (1) defini katak Polísia nia ajente sira, maske tuir sira nia inisiativa rasik, iha obrigasaun atu impede ema atu halo krime, hola notísia kona-bá krime, deskobre krime nia ajente no hola medida kautelár nesesária no urjente atu asegura meiu-de- prova.2 – Polísia mós iha obrigasaun atu, tuir pedidu, ajuda autoridade judisiária sira realiza prosesu nia finalidade, nomeadamente Ministériu Públiku iha inkéritu.Iha ambitu ida-ne’e polisia so deit iha obrigasaun atu komunika ho autoridade kompetente ne’e mak Ministeriu Publiku nu’udar titular ba asaun penal hotu-hotu.Liutan iha artigu 53 (1) fó kbit ba entidade/instituisaun polisial sira atu halo identifikasaun ruma bainhira nesesariu ba interese prosesual ruma. Artigu referidu dehan katak: Polísia nia ajente sira bele husu identifikasaun ba ema ne’ebé sira suspeita katak prepara-án daudaun atu halo, halo tiha ona krime ruma ka hola parte ho ema seluk iha krime ruma. Prosesu identifikasaun ne’e han-tempu durante oras-12 nia-laran.Iha kontestu no ámbitu ida-ne’e polisia la iha dever ruma atu keixi-an ba norma etika komunikasaun institusional ka halo uluk kordenasaun antes atua tanba bele prejudika interese lejitimu husi prosesu atu asegura informasaun nesesariu no relenvate sira ba prosesu nian.Segunda, parese bele mosu pergunta; se hanesan ne’e CAC mós nu’udar polisia?Sim, Komisaun Anti-Korrupsaun nu’udar polisia espesializada iha area kriminaldade korrupsaun.Artigu 3 (2) Lei Nú. 8/2009 kona-ba Kriasaun Komisaun Anti Korrupsaun (KAK/CAC) abtribui KAK ho estatutu nu’udar orgaun polisia kriminal espesializada iha area korrupsaun. Nu’udar orgaun polisial espesializada iha area korrupsaun, KAK so iha deit dever sujeita ba orentasaun no ordem husi Ministeriu Publiku.Terseiru – sasan dodok no fohuk ne’e, servisu ALFAISA nianIha aspeitu balun loos, maibé CAC mós iha kompetensia kona-ba servisu monitorizasaun no inspesaun tuir artigu 9 Dekretu Lei Nú.23/2015 kona-ba Estrutura Organika CAC. Durante halo monitorizasaun no inspesaun ekipa sira CAC nian la hetan pesoal ruma halo knaar iha terrenu. Enkuantu iha prosesu distribuisaun ekipa CAC nian hare ho matan rasik katak komunidade sira balun simu dadaun batar fohok no sasan balun ne’ebé la priense kriteria. Seraque ida-ne’e CAC husik liu deit? Relasiona ho batar fohuk ne’e, CAC aviza tiha ona antes ba Kompania Dili Mart bainhira halo distribuisaun (lansamentu) iha Metinaro, maibé sira ignora aprosimasaun suave husi CAC. Dala ida tan, pergunta ba ita katak situsaun sira ne’e, ita husik hela hodi diskuti kona-ba se mak iha kompetensia ka ita presiza atua hodi trava pratika aat sira ne’e?Ha’u hanoin ida-ne’e mak ha’u hakarak klarifika atu ita bele iha persesaun no informasaun ida loloos no adekuada kona-ba servisu CAC nian iha ambitu servisu atuasaun polisial nian.Mesmu nune’e CAC disponivel atu halo kordenasaun no komunikasaun institusional iha ambitu servisu relevante sira seluk.Timor tenke ba oin maibe tenke ho integridade!