Dili – Iha loron Sesta-feira (13/11) Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro, Komisariu Adjunto Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis Sampaio, Komisariu Adjunto Servisu Apoiu no Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas akommpanha husi asesora legal Dra. Mariman Oliveira ho estrutruta Komisaun nian tomak ba aprezenta proposta orsamentu addisional Orsamentu Geral Estadu (OGE) 2021 nian ba Komisaun A Parlamentu Nasional iha Sala Konferensia PN nian iha Uma Fukun Parlamentu Nasional Dili.

Total Proposta addisional Orsamentu Geral Estadu (OGE) 2021 ba Komisaun nian ne’ebé Senior Management CAC aprezenta ba iha Komisaun A PN hamutuk $592.984,50. Total orsamentu ne’e sei kobre kategoria rua; Bens e Servisus $378.534,50 no Kapital Minor $214.450.

Diskusaun proposta orsamentu ne’e lidera husi Prezidenti Komisaun A PN Deputadu Dr. Joaquim “Boraluli” dos Santos akompanha ho Vice Prezidenti Deputadu Francisco de Vasconselo, Sekretariu Komisaun José Pacheco, Deputada Bankada Opozisaun Dra. Carmelita Moniz no Patrocino Fernandes.

Komisaun iha tinan 2021 identifika no hatu’ur ninian prioridade tolu (3); IDA elaborasaun Estratejia Nasional Anti Korrupsaun (ENAK), RUA Haforsa Dezenvolvimentu Institusional atu hametin no asegura konfiansa husi povu Timor-Leste no TOLU haforsa Investigasaun Kriminal no Prevensaun Kriminal atu bele intende pratika korrupsaun sira ne’ebé mak mosu.

Komisaun iha tinan 2021 identifika programas rua ne’ebé sai linha orientadora ba Planu Estratejiku Nasional mak; IDA, halo artikulasaun ba iha asesu justisa ba iha sidadaun hotu no RUA atu hametin boa-governasaun no jestaun institusional iha Komisaun. Komisaun mos identifika iha ninian programas, sub-programas no aktividades hamutuk 24.

Total OGE ba Komisaun 2021 nian ne’ebé aprova tiha ona durante diskusaun OGE nian iha PN hamutuk $1.783.860. Ho proposta orsamentu addisional Komisaun nian $592.984,50 ne’e mak total Komisaun nian iha tinan 2021 hamutuk $2.376.844,50. (*)