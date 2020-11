Dili – Iha loron Kinta-feira (5/11) ne’e, Komisariu Comissao Anti Corrupcao (CAC) Dr. Sergio Hornai sai orador principal iha seminariu “Diseminação de Medidas de Prevenção de Corrupção e Promoção de Boa Governação” ne’ebé organiza husi Ministeriu Defesa (MD) iha Kuartel Jeral F-FDTL Fatuhada Dili.

Iha Komisariu ninian intervensaun hateten Lei Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) ne’ebé Nai Prezidenti Republika Dr. Françisco Guterres Lu-Olo promulga iha fula Augusto liu ba hateten mai Timoroan sira katak Timor-Leste (TL) nudar nasaun soberanu presija iha ninian politika nasional no instrument legal ida ba iha kombate kriminalidade korrupsaun.

Lei MPCC iha medidas politika prevensaun kriminalidade korrupsaun no mos medida represivu ninian ba iha investigsaun kriminalidade korrupsau ninian sei hahu implementa hafoin liu loron 180 data promulgasaun nian iha loron 26 Fulan Fevereiru 2021.

“Lei ida ne’e hateten saida mai ita? Estadu ida ne’e presija iha politika nasional ida ba iha kombate kriminalidade korrupsaun. Ho perseiptu rua; ida, tenki iha persepsaun hanesan iha Estadu direitu ida ne’e liu-liu ba iha kombate kriminalidade ba iha korrupsaun. Iha medidas politika (prevensaun) kriminalidade no mos iha medida represivu ninian ba iha investigasaun kriminalidade korrupsau ninian,” Katak Komisariu Sergio iha ninian intervensaun.

Iha luta kontra korrupsaun, Timoroan sira liu-liu politiku nain Timorense sira obrigatoriu atu hatene klean kona-ba krimi pekulatu no pekulatu de uzu. Ida ne’e atu tulun ukun nain sira hatene boa-governasaun no promove transparansia, akuntabilidade, responsabilidade, profesionalismu, integridade no imparsialidade.

Komisariu Sergio halo ilustrasaun hodi loke partisipantes funsionariu publiku Ministeriu Defesa sira nian horizonte no konsiensia katak krimi pekulatu no pekulatu de uzu mak KOmandante ida, Komisariu, politiku nain sira no membru governu sira la uza patrimoniu Estadu ba interese privadu.

“Se hau (Komandante, Komisariu no membru governu) hetan salariu diak, iha imunidade, hetan privileiju hau tenki lori kareta Estadu CAC nian ba halo lia? ba halo festa? ba halo lia mate lia moris? Entaun, iha ne’e loke ita nian paixaun, honestidade, responsabilidade, determinasaun no firmeja (atu distinkti uza sasan Estadu nian tuir nian dalan),” Katak Komisariu Sergio.

Objetivu lei MPCC nian katak Komisariu Sergio atu eradika krimi korrupsaun no promove boa-pratikas iha seitor publiku hodi lori moris diak ba povu Timorense tomak. lei MPCC mos ejiji no aplika boa-pratikas ba iha seitor privadu.

Seitor privadu katak Komisariu aplika mos Lei MPCC tamba nudar implementador projeitus atu evita pratika suborn hodi promove integridade, honestidade no transparante ba prosesu aprovizionamentu nian.

Komisariu Sergio iha oportunidade ida ne’e esplika mos ba estrutura Ministeriu Defesa, Komando F-FDTL no partisipantes sira oinsa atu deklara sira ninian rikusoi wainhira lei MPCC ida ne’e hahu implementa iha fulan Fevereiru 2021 tinan oin.

“Hakarak ka lakohi Ministro, asesor internasional no nasional sira inklui Komandante F-FDTL ho familia sira tenki deklara rikusoi. Se halo deklarasaun falsu mos sei iha konsekuensia,” Komisariu Sergio Hornai sublinha.

Partisipa iha seminariu ne mak Ministro Defesa Filomeno Paixao, ViceChefe Estado Maior Jeneral F-FDTL Brigadeiro Jeneral Falur Rate Laek, Komandante Inpector/Auditorio MD Brigadeiro Jeneral Maunana, CHefe Estado Maior Coronel Calistro Coliati, Komandante Centro Formasaun Militar Nicolau Lobato Metinaro Tenenti Koronel Haksolok no estrutura funsionariu Ministeriu Defesa civil no military sira. (*)