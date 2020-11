Dili – Komisariu Comissao Anti Corrupcao (CAC) Dr. Sergio Hornai hateten Komisariu CAC ho ninian Komisariu Adjuntus sira mos hanesan ho membrus governu no deputadu sira uza patrimoniu Estadu hanesan kareta plat G durante 24 horas nian laran. Maibe, Komisariu ho ninian adjuntus sira la uza kareta plat G hirak ne’e ba atende festa, halo lia moris no lia mate hamutuk ho familia.

Lia hirak ne’e Komisariu Dr. Sergio Hornai hatoo ba jornalista sira hafoin hatoo ninian paper iha seminariu “Diseminação de Medidas de Prevenção de Corrupção e Promoção de Boa Governação” ne’ebé organiza husi Ministeriu Defesa (MD) iha Kuartel Jeral F-FDTL Fatuhada Dili loron Kinta-feira (5/11).

“Membru governu iha lei hateten sira iha previleiju. Hau (Komisariu CAC ho Komisariu Adjuntu sira) mos iha maibe hau labele uza kareta CAC nian ba para iha tasi ibun, (uza kareta plat G) ba halo festa, lia mate ho lia moris,” Katak Komisariu Sergio hatan ba perguntas jornalista sira nian.

Komisariu hatutan teni asuntu festa, lia mate ho lia moris nudar asuntu particular mak membrus governu, deputadu no jerente senior instituisaun publiku sira neebé hetan previleiju uza kareta plat G tenki tuir regras no prosedimentu uza patrimoniu Estadu hirak ne’e ho honestidade, responsabilidade no transparenti.

Festa, lia mate no lia moris sira katak Komisariu hanesan asuntu particular Komisariu Sergio husu ba membru governu no deputadu sira atu uza fasilidade privadu wainhira trata asuntu particular hodi hatudu izemplu diak ba servidor Estadu no povu Timorense tomak.

“Estaun, se lia mate lia moris asuntu partikularidade! Hau (Komisariu CAC, Komisariu Adjuntu, membrus governu no deputadu) teni ba buka kareta mikrolet ida ka taxi ida atu ba iha neba. Ne’e mak ita hateten iha responsabilidade, iha honestidade, iha plena hanesan buat ida paixaun, nasionalismu, patriotism ba ida ne’e. entaun, carinho ida ne’e (membrus hovernu ho deputadu sira) tenki iha,” Komisariu Sergio sujere.

Komisaun ne’ebé halo parta importante iha Ekipa Fiskalizasaun Konjunta (EFK) husu ba membrus governu, deputadu, , juiz, prokurador no jerente senior instituisaun publiku sira atu uza oportunidade no previleiju ne’ebe sira hetan ho honestidade, responsabilidade ho transparenti.

Ekipa Fiskalizasaun Konjunta (EFK) kompostu husi Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT), Ministerio Financas (Patrimonio Estado), Comisão Função Publica CFP) no Comissao Anti Corrupcao CAC molok ne’e apela ba funsaionariu publiku sira atu ba festeja loron Finadu iha idak-idak nian horik fatin hamutuk ho familia la ho kareta Estadu.

Maibe, realidade iha terenu durante feriadu Finadu sei iha funsionariu, membrus governu, prokurador no juiz balun uza patrimoniu Estadu Plat G tula membrus familia sira ba festeja loron matebian nian iha idak-idak nian horik fatin. (*)