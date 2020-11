Dili – Iha loron Kuarta-feira (25/11) nee, Komisariu Comissao Anti Corrupcao (CAC) Dr. Sergio Hornai akompanha husi Komisariu Adjunto ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio lori estrutura Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) iha Diresaun Prevensaun Korrupsaun nian hahu ba halao diseminasaun Lei Nu. 7/2020 kona-ba Medidas de Prevenção e Combate a Corrupção (MPCC) ba funsionariu publiku sira. Ba Daruak sensibilizasaun realiza iha Ministerio Solidaridade Sosieal no Inkluzaun (MSSI) Caicoli Dili.

Objetivu husi diseminasaun Lei MPCC ne’ebe modera husi Diretor Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Rosario de Araujo Salsinha ne’e atu reunifika Timoroan sira liu-liu funsionariu publiku (FP) ne’ebé haknar an iha MSSI sira nian hanoin atu kontribui ba iha Lei foun MPCC. Ho sorumutu ida ne’e, FP iha MSSI servi povu no nasaun doben Timor-Leste diak liu tan ho dignu hodi tane honestidade, akuntabilidade, transparante no responsabilidade diak iha servisu fatin.

Lei MPCC ne’ebé na’i prezidenti Republika Dr. Francisco Guterres Lu-Olo promulga iha fulan Agosto liu ba fo biban ba Timoroan sira atu respeita ninian dignidade nudar ema ho abilidade diak iha servisu fatin servi povu no nasaun Timor-Leste hodi evita an monu ba iha tentasaun krimi korrupsaun.

Lei ida ne’e katak Komisariu Sergio Hornai atu oinsa nudar chefe seksaun, chefe department, director no director jeral iha linha ministeriais sira ho koezaun ida bele hametin instituisaun publiku sai diak liu tan iha servisu ho transparente, akuntabilidade, honestidade no responsabilidade.

“Hametin mos kuadrus (funsionariu bainbain) sira ne’ebé iha konhesimentu klean atu kontribui ba iha superior sira ne’ebé haknar an iha munisipius sira,” Komisariu Sergio hatutan teni.

Komisaun liu husi ninian “manu-ain” EAK sira iha obrigasaun atu haleu teritoriu Timor-Leste laran tomak atu disemina Lei MPCC ida ne’e molok implementa iha fulan Fevereiru 2021. Lei MPCC obrigatoriamente sei kesi metin funsionariu publiku kargu chefia sira husi nivel Chefe Departamentu ba too iha nivel Diretor Jeral atu deklara rikusoi mai iha Komisaun.

“Sorumutu ida ne’e ita tulun malu hodi alerta ba malu sa medidas mak ita (Servidor Estadu) atu halo iha tempu badak hafoin Lei MPCC ne’e entrada em vigor loron 27 Fevereiru 2021 oin mai,” Katak Komisariu Sergio iha ninian lian nakloke.

Komisariu Sergio Hornai alerta ba Servidor Povu Timorense atu prepara an hodi deklara ninian rikusoi tomak tuir lei MPCC obriga espesialmente preve iha Kapitulu II Regime de Declaracao de Rendimentos, Bens e Interesses husi artigu 27 too ba iha artigu 58.

Lei MPCC ne’e katak Komisariu Sergio obriga servidor povu nian husi Nai Prezidenti Republika, Deputadu, membrus governu, komandante F-FDTL sira, komandante PNTL no funsionariu publiku ho kargu chefias sira atu deklara ninian rikusoi ba iha autoridade kompetente.

“Hakarak ka lakohi tenki deklara rikusoi ba iha autoridade kompetente,” Komisariu Sergio afirma ba iha Servidor Estadu sira liu 150 ne’ebé haknar an iha MSSI.

Ema sira ne’ebe obrigatoriamente atu deklara, hatuur iha Sesaun III artigu 28 Kapitulu II Lei MPCC;

Sao obrigadas a declarer interreses e bens as pessoas, doravante designadas simplesemente por “declarantes”, ue exercem as seguintes funcoes;

a. Prezidenti da Republica;

b. Deputado do PN;

c. Membro Governo;

d. Cargo eletivo do poder local;

e. Magistrado Judicial;

f. Magistrado do Ministerio Publico;

g. Defensor Publico Geral

h. PDHJ e seus adjuntos;

i. Embaxador, consul e responsavel de financas das representacoes diplomaticos;

j. reitores e decanos de univercidade publicas;

k. Dirigente Maximo de emprensa publica, service autonomo e entidade reguladora;

l. CCC do Presidenti da Republica;

m. Secretario Geral do PN;

n. O Comissario do CAC e os seus Adjuntos (Tribunal);

o. Chefe Gabinete do Memmbro Governo;

p. Administradores Municipais, Presidenti da Autoridades Municipais;

q. Presidenti e Secretarios da Autoridade da Region Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;

r. Diretor Geral e director da administracao publica direta, indireta e autonoma, incluindo os sericos da presidencia da republica, do parlamento e dos Tribunais;

s. Diretor Geral e director da administracao publica das autarquias locais;

t. Dirigente e funcionario afeto a servico de approvisionamento e contratacao publica;

u. Dirigente e funcionario afeto a servico de liquidacao e cobranca de direito Impostos;

v. Dirigente e funcionario afeto a servico de liquidacao e cobranca de diretos aduaneiros;

w. Dirigente e funcionario afeto a servico de gestao de terras, propriedade imobilisria e demais patrimonio do Estado e das autarquias locais;

x. Dirigente e funcionario afeto a servico de inspecao, supervisao, e auditoria (p ex. inspecao do trabalho, alimentar, ambiental, viaturas)

y. Oficiais de justice nos tribunais e no Ministerio Publico;

z. Membros das policia de inestigacao criminal e dos servicos de Migracao;

aa. Assesores nos gabinetes de membros do governo