Dili – Senior Management Commissão Anti Corrupçao (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu nain tolu Dr. Augosto Castro, Dr. Luis Sampaio no Dr. Alexandre Freitas akompanha husi Asesora Komisaun nian Dra. Mariman Oliveira no Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) tomak hahu ohin Kinta-feira (15/10) too Sesta-feira (16/10) tuir formasaun kona-ba Lei Nu.7/2020 iha Salaun CNE Colmera Dili.

Formasaun durante loron rua nee formador prinsipal mak Senior Adviser ba Parlamentu Nasional spesialemente Komisaun A PN nian Dr. Anildo da Cruz.

Ho konhesimentu ne’ebe Senior Management CAC ho EAK sira sei hetan durante formasaun loron rua nee servisu nain Komisaun sei haleu teritoriu Timor-Leste laran tomak hodi halo sosializasaun ba entidades tomak kona-ba diploma foun ne’e.

Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai agradese ba Dr. Anildo neebe disponibiliza ninian tempu hodi mai hamutuk ho Komisaun hodi kompartilha material (MPCC) esensial no importante tebes neebe sei implementa iha tempu badak ba Timoroan sira nian luta sagradu kontra korrupsaun.

“Ohin loron importante tebes nudar institusionalmente halo servisu ho PN, liu-liu Prezidenti Parlamentu Nasional para atu husu disponibilidade senor asesor nian para mai partilha ho EAK sira konaba materia ida nee,” Katak Komisariu Sergio.

Komisaun husu ba Prezidenti PN Dr. Aniceto GUterres hodi mai fo formasaun ba EAK sira tamba Dr. Anildo da Cruz preliminariamente hatene diak tebes hahu too iha projeito ida nee iha prosesu diskusaun hahu husi Lauhata Beach Munisipiu Liquica, kontinua iha Munisipiu Manufahi, hetan aprovasaun unanimidade husi deputadu Komisaun A PN nian sira iha Aisirimou Aileu, iha plenaria Uma Fukun PN, hetan promulgasaun husi Nai PR no publikasaun iha Jornal da Republika.

Lei MPCC katak Komisariu Sergio sei kontein informasaun juridika lubuk ida ba iha autoridade no interesante sira iha rai doben Timor-Leste. Tamba ne’e, Komisariu husu ba Espesialista Anti-Korrupsaun sira atu aproveita didiak oportunidade loron rua formasaun MPCC nian ne’e atu sai manu-ain no mensajeiru diak Komisaun nian iha sosiedade Timorense.

“Ita boot (EAK) sira tenki sai sabedoria ekstra ordinaria ba sira seluk ne’ebé iha instituisaun Estadu sira seluk nian,” Katak Komisariu Sergio.

Lei foun hetan aprovasaun unanimidade iha Parlamentu Nasional, hetan ona promulgasaun husi Nai Prezidenti Republika Dr. Francisco Guterres Lu-Olo no publika iha Jornal Republika Serie I, Numero 35 iha loron Kuarta-feira 26 Agosto 2020.

Lei Numeru 7/2020 de 26 de Agosto Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) nee hamutuk 117 artigus no ofisialmente sei implementa iha tinan 2021. (*)