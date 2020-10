Dili – Senior Management Commissão Anti Corrupçao (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu nain tolu Dr. Augosto Castro, Dr. Luis Sampaio no akompanha husi Diretor Prevensaun no Sensibilizasaun Rosario de Araujo no Chefe Unidade Investigasaun Jose Verdial de Carvalho no Kinta-feira (22/10) ohin halo audiensia kortezia ida ba iha Prokurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes iha Edifisiu PGR Colmera Dili.

Objetivu prinsipal husi sorumutu kortezia ne’e buka hatene no troka informasaun hametin lasu servisu nakait sira husi CAC ho Ministerio Publiku (MP). Hametin lasu amizade entre instituisaun rua iha luta kontra korrupsaun no mos koalia kona-ba diploma foun Lei Nu. 7/2020 – Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC).

Parte rua deskuti kona-ba Lei MPCC ne’ebé mosu fasilita komunikasaun ba aktu krimi korrupsaun nian, preve ba parte autoridades polisiais no judisiais fo importania ba aseitasaun ba denunsias anonimas, protesaun identidade ba denunsiantes no protesaun kontra rpresalias ba denunsiate sira.

Lei MPCC propoen fo dalan atu dezenolvve konjunto regras sira para orienta no hatuur disiplina kodegu konduta ajente publiku ho forma atu uza nudar padroens ba komportamentu pessoal ba integridade, jonestidade, responsabilidade no imparsialidade.

Komisariu Sergio mos troka improsoens ho Prokutador Jeral Republika Dr, Jose Ximenes ho ninian komitiva konaba Lei 7/2020 atu halo promosaun publisidade no tranparensia iha prosedimentus ba realizasaun aprovizionamentu, kontratasaun publika ho ninian prosedimentu sira.

Aprovizionamentu no akizasaun iha bens no kontratus servisu sira realiza bazeia ba kriterius ekonomiku no bazeia ba prinsipiu otimizasaun relasaun entre kusto no benefisio. Nune’e mos fasilita asesu publiku ho autoridade kompetentes, ho esperansa prosedimentu administrative neebe efisiente, efikaz, simples no bele mitiga oportunidade sira ba korrupsaun.

Iha diskusaun konstrutia no produktiva nee, Komisariu mos foka ba partidu politikus sira tuir Lei foun MPCC, atu halo ezersisiu, promove konhesimentu no konsiensializasaun ba kuadrus politikus no militantes sira kona-ba riskus korrupsaun nudar medidas id aba reensaun korrupsaun nian.

Parte rua, CAC no MP konsidera importante MPCC no marka faze fundamental ba Timor-Leste iha luta kontra korrupsaun. Faktor determinante katak Komisariu Sergio laos iha deit lei ida no hetan promulgasaun no publikasaun, maibe importante lei MPCC nee too ba iha sosiedade iha jeral atu konhese, kompriende no bele ezekuta iha nian boa pratikas sira.

Hafoin hetan aprovasaun unanimidade iha Parlamentu Nasional (PN), Lei MPCC hetan mos promulgasaun husi Nai Preidenti Republika Dr. Françisco Guterres Lu-Olo no publika iha loron 26 fulan Agosto 2020 no entreda ema vigor iha loron 180 nian laran hafoin hetan publikasaun. Ho nunee, Lei MPCC sei implementa iha loron 26 fulan Fevereiru 2021.