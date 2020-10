Dili – Prokurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes hateten Comissão Anti-Corrupção (CAC) rekopera no hatudu prestasaun servisu diak iha luta kontra korrupsaun iha rai doben Timor-Leste iha Terseiru Mandatu Komisariu CAC nian lideradu husi Komisriu Dr. Sergio Hornai. Komisaun sofre makaas iha tinan hirak liu ba durante vakatura Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) nian hafoin Segundo Mandatu Komisariu nian remata no governu ho Parlamentu Nasional (PN) tarde iha konsensus politika hodi hili Komisariu foun.

“Parabens ba CAC tamba quarto (4) ba kotuk CAC kuaze sofre no paradu iha ninian servisu. Maibe ho prezensa Dr. Sergio Hornai nian! Iha ona mudansa servisu (signifikatiu),” Katak Nai Procurador Geral Republica Dr. José Ximenes.

Nai PGR José Ximenes hatoo lia hirak ne’e iha sorumutu kortezia entre Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu nain tolu Dr. Augosto Castro, Dr. Luis Sampaio no akompanha husi Diretor Prevensaun no Sensibilizasaun Rosario de Araujo no Chefe Unidade Investigasaun Jose de Araujo Verdial ho Prokurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes iha loron Kinta-feira (22/10) iha Edifisiu PGR Colmera Dili.

CAC katak Nai PGR Jose Ximenes ho prezensa Komisariu Doutor Sergio Hornai nian agora no rekoperasaun ne’ebé hatudu ona prestasaun servisu signiikativu ne’e, espera ba oin Komisaun bele hatudu diak liu mudansa servisu iha luta prevene no kombate korrupsaun iha rai doben Timor-Leste hamutuk ho Ministeriu Publiku.

Nai Prokurador Geral Republica Dr. José Ximenes hamutuk ho Koordenadora Gabinete Combate Corrupção Criminal (GCCC) Dra. Lidya Soares hatudu prontidaun kolabora ho Komisaun iha luta kolektiva institusional hamutuk ho povu doben Timorense kontra krimi korrupsaun.

PGR Dr. José mos hatudu ninian firmeza kolaborasaun diak ho Komisaun hodi hateten kualker momentu, Senior Management CAC lideradu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai hamutuk ho investigador sira oda matan Minsteriu Publiku nakloke atu halo konsultasaun kazu krimi korrupsaun.

“Saida mak Ministeriu Publiku bele ajuda? Oda matan Prokurador Geral sempre nakloke ba CAC. Ministeriu Publiku prontu kualker horas atu CAC halo konsultasaun. Ita bele halo joint investigation,” PGR Dr. José promote..

CAC no MP katak PGR Dr. José, merese hetan respeita husi ukun nain no povu doben Timorense. Instituisaun rua ne’e atu hetan honra diak husi entidades Timorense tomak, instituisaun rua ne’e tenki hatudu servisu badinas no prestasaun.

“Naran diak CAC ho Ministeriu Publiku iha ita nian liman rasik. CAC ho Ministeriu Publiku merese hetan respeita e respeita mai husi CAC ho Ministeriu Publiku nian servisu badinas (kombate krimi),” Nai PGR Dr. José Ximenes afirma. (*)