Dili – Iha loron Sesta-feira (30/10) loraik, KOmisariu Comissao Anti Corrupcao (CAC) Dr. Sergio Hornai ensera ofisialmente Avaliasaun Internal durante loron rua. Molok nee, durante loron Komisaun realiza soru-mutu publiku no rona peritus nasional sira nian hanoin kona-ba Planu Esratejiku Comissao Anti Corrupcao (PECAC) 2021-2025 nian iha Salaun João Paulo II Konventu Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) Comoro Dili.

Husi Soru-Mutu Publiku nee, Komisaun bele iha PECAC diak ida atu orienta no haraik responsabilidade boot ba iha (Espesialista Anti-Korrupsaun) sira atu halo akonselamentu ba iha instituisaun Estadu no povu Timorense tomak iha luta sagradu prevene no kombate korrupsaun.

“Ita atu hakat ba liur presija hadia uma laran. Se hakarak hakat ba iha liur tenki iha Planu Estratejiku ida diak, la iha konhesimentu ida didiak! Ita iha problema. Ita atu hakat hanusa? ita lao hanusa? no bainhira mak ita atu too ba iha neba? Entaun, ita presija iha PECAC ida,” Katak Komisariu Dr. Sergio iha ninian lian menon ikus.

Komisariu Sergio hatutan teni PECAC 2021-2025 neebe sei formula husi Komisariu Adjunto ba Asuntu Servisu Apoiu no Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas ho asesor DR. Augosto Fatima nee nudar direktris no giauan ida atu orienta manuain Komisaun nian hodi halo servisu prevensaun no investigasaun kriminalidade nian.

Ho PECAC katak Komisariu Serdio Timoroan sira bele alkansa objetivu komun no abstratu hodi halo alienasaun ba iha objetivu Estadu ninian, Timor livre husi pratika krimi korrupsaun. PECAC sei garante no asegura direitu fundamental sidadaun (Timorense) ninian ba iha aksesu justisa.

“Terseiru Mandatu (Komisariu) nian hatoo parabens e konkistas ne’ebe mak ita boot (EAK) sira halo tiha ona. Hau temi konkistas tamba ita boot sira nian pasiensia, paisaun, responsabilidade, korajen, determinasaun no iha vontade boot halo obras boot sira neebe mak ita boot sira halo tiha ona (iha tinan 10 nian laran),” Afirma Terseiru Mandatu Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai.

“Ita iha ambisaun boot, iha idealismu ida boot, ita iha paisaun ida boot hodi hametin Estadu de Direitu hodi halo rejeisaun ba iha korrupsaun para atu hakat,” Komisariu Sergio sublinha.

Misaun preene no kombate korrupsaun iha Timor-Leste sei hasoru dezafius no obstakulus oin-oin maibe ho komitmentu EAK sira nian atu sai ema sabedoria, mesajeiru diak no interpreter diak! Timoroan sira sei fo duvidas no hela ho insertea atu aksesu ba iha justisa. “Ita iha paisaun, iha carinho iha misaun lulik ida ne’ebe lei haraik mai Komisaun; Prevensaun korrupsaun, investigasaun criminal no kooperasaun nasional ho internasional sei lao ho diak. Ita husu apoiu ba iha governu (no povu Timorense) para ita bele prevene no kombate kriminalidade korrupsaun,” Komisariu Sergio afirma. (*)