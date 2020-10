Dili – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hateten misaun kontra korrupsaun, misaun ida indespensabel no presija kontribuisaun Timoroan hotu nian oinsa atu formula planu estratejiku iha periodu 2021-2025.

Komisariu Sergio hatoo lia hirak ne’e iha ninian lian nakloke hamutuk ho Ministro Prezidenti Konsellu Ministro Dr. Fidelis Magalhaes hodi loke ofisialmente Soru-mutu Konsulta Públiku ho Peritu sira ba Preparasaun Dezenvolvimentu Planu Estratéjiku Comissão Anti-Corrupção (PECAC) Periodu 2021-2025 iha Salaun João Paulo II Konventu Filhas de Madres Auxiliadora (FMA) Comoro Dili.

Tópiku Sorumutu publiku no Avaliasaun Internal ne’e mak “Comissão Anti-Corrupção (CAC) iha Pasadu, Presente no Futuru” ne’ebé realiza ho objetivu jerál define polítika CAC ne’ebé sistemátiku, integradu no realistiku hodi prevene no kombate korrupsaun iha tinan lima mai.

Objetivu espesífiku mak atu hatene progresu no dezafiu sira ne’ebé mak CAC halo ona durante tinan 10 ba kotuk no identifika modus operandi sira liga ho krime korrupsaun nian. Hatene no kompriende públiku nia hanoin kona-ba esforsu sira Timor-Leste halo ona, no espetativa sira ba CAC iha hakaat sira tinan lima mai.

“Ideas sira mai husi peritus sira atu define politika ida lolos mai CAC ne’ebé ho sistematiku no integradu iha ita moris lor-loron,” Katak Komisariu Sergio.

Komisariu Sergio hatutan liu tan katak ida ne’e nudar mos reflesaun ba ezistensia tinan 10 CAC nian ne’ebé hari’i iha tinan 2010 liu ba. Planu Estratejiku 2011-2020 iha Primeiru Mandatu Komisariu nian mai ho vizaun klaru oinsa atu hametin Estadu direitu no oinsa halo rejeisaun ba irregularidades no korrupsaun.

Formulasaun PECAC 2021-2025 ne’e lidera husi Komisariu Adjunto Servisu Apoiu Kooperasun Dr. Alexandre Freitas ne’e sei halo konsulta publiku durante loron rua no halo internal diagnostika internal loron rua. Tuir planu CAC sei publika ofisialmente iha loron 9 Fulan Dezembro 2020 wainhira Timor-Leste hamutuk ho komunidade internasional selebra Loron Mundial Anti-Korrupsaun.

“CAC sei halo pronunsiasaun iha perante Parlamentu Nasional, governu, sociedade civil no entidades hotu. CAC halo saida? iha vizaun ba dezenvolvimentu institusional,” Katak Komisariu Sergio.

Loron dahuluk soru-mutu nee aprezenta oradores hamutuk nain sia (9) mak; Ministro Prezidensia Konselhu Ministru Dr. Fidelis Magalhaes, Prezidenti CFP Dr. Faustino Cardoso, Provedora Direitus HUmanus no Justisa (PDHJ) Dra. Jesuina Gomes, Eis-Komisariu Adjunto CAC Dr. José Neves, Prezodenti Pastoral Deocese Dili Padre Jovito de Araujo, Prezidenti Tribunal Rekursu Meritisimu Juiz Dr. Deolindo Santos, Prezidenti Komisaun A PN Dr. Joaquim “Boraluli” dos Santos, Prokurador Geral Adjunto Dr. Alfonso Lopes, Diretor PCIC Dr. Vicente Fernandes e Brito, Diretora JSMP Dra. Ana Paula Marçal no Dekanu Faspol UNTL Dr. Camilo Ximenes.

Moderador ba palestrante sira loron dahuluk sorumutu publiku nian ohin mak Komisariu Adjunto ba Asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis de Oliveira Sampaio no Komisariu Adjunto ba Asuntu Investigasaun Dr. Augosto Castro.

Iha loron Kuarta-feira (28/10) aban, sei aprezenta palestrante sira mak; Deputada Fernanda Lay, Dra. Fernanda Borges, Prezidenti KKFP Juvinal Dias, Prezidenti ANPM Florentino Soares Ferreira, Diretor Alfandega Jose Antonio Fatima Abilio, Ministro Obras Publicas Arch. Salvador Soares dos Reis Pires, Deputadu Abel Pires, eis-diretor ADN Rui Lourenço, Diretor CNA Aniceto do Rosario no Diretor ANC João Olivio Freitas. (*)