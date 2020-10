Dili – Koordenadora Gabinete Combate Corrupção Criminal (GCCC) Dra. Lidya Soares louva aas rezultadu investigasaun criminal kazu korrupsaun sira ne’ebé relatan husi investigador CAC nian. Rezultadu investigasaun kriminal CAC nian tulun tebes Majistratura Prokurador sira haknar an iha GCCC Ministeriu Publiku nian ba halo akuzasaun durante prosesu julgamentu iha tribunal.

Majistratura Prokurador Dra. Lidia Soares hatoo lia hirak ne’e iha sorumutu kortezia entre Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu nain tolu Dr. Augosto Castro, Dr. Luis Sampaio no akompanha husi Diretor Prevensaun no Sensibilizasaun Rosario de Araujo no Chefe Unidade Investigasaun Jose de Araujo Verdial ho Prokurador Geral Republica (PGR) Dr. José Ximenes iha Edifisiu PGR Colmera Dili.

“Investigador CAC nian rezultadu investigasaun kriminal tulun teb-tebes ami (majistatura) nian servisu iha akuzasaun,” katak koordenadora GCCC iha ninian intervensaun.

Dra. Lidia haforsa ninian satisfasaun ba servisu investigador CAC sira nian hodi elabora alemde relatoriu investigasaun sira komprehensivu, investigador CAC sira mos aprezenta sasin, faktus autentiku, dokumentus nudar evidensias forte ne’ebé korruptor sira susar atu eskapa durante prosesu julgamentu iha tribunal.

“Evidensias, sasin, dokumentus suporta sira ne’ebé aprezenta mai iha GCCC util teb-tebes. Apresia servisu investigador CAC nian no espera sei mantein servisu diak hirak ne’e iha future oin mai,” Majistratura Prokuradora ne’e afirma durante sorumtu kortezia.

Prokurador Geral Republika Dr. José Ximenes enkouraja CAC no majistratur prokurador sira atu la fo fatin ba kriminozu no naokten sira hakat liu pasu ruma. Tamba nasaun Timor-Leste ninian servidor sira tenki ema laran diak no laran moos iha servisu fatin.

"Krimi labele hakat pasu ida liu fali CAC no Ministeriu Publiku nian oin iha rai ida ne'e," Katak Prokurador Geral Republika Dr. José Ximenes.