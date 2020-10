Dili – Komisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hatoo agradesimentu no obrigado wain basu ba konvidadus no palestrantes sira husi Parlamentu Nasional (PN), Governu, Sosiedade Ciil, Akademiku, Konselhu Imprensa, Camara Commercio e Industria Timor-Leste (CCI-TL), Tribunal Rekursu, Ministeriu Publiku, Alfandegas, Konfisoens Relijiosas ne’ebé hatoo ona sira ninian kontributu ba formalasaun Planu Estratéjiku Comissão Anti-Corrupção (PECAC) Periodu 2021-2025 ne’ebé halao iha Salaun João Paulo II Konventu Filhas de Madres Auxiliadora (FMA) Comoro Dili.

“Hau hakarak lori Comissão Anti-Corrupção (CAC) nian naran atu agradese ba ita boot sira tamba bele kontribui ona ho Comissão Anti-Corrupção ba iha Konsulta Publiku ida ne’e,” Katak Komisariu Sergio iha ninian lian agradesimentu ba konvidadus no palestrante sira Kuartafeira (28/10) loraik ne’e.

Konsulta Publiku ida ne’’e katak komisariu Sergio nudar forma ida atu eksplora matenek nain Timoroan sira ninian matenek, konhesimentu iha prekursu Timor-Leste (TL) ninian restaurasaun independensia no mos wainhira Komisaun estabelese ho finalidade ida atu elabora TL ninian Planu Estratejiku Comissão Anti-Corrupção (PECAC) iha period tinan lima (5) mai tinan 2021-2025.

Iha Mandatu Komisariu antesisior sira Komisariu Sergio admiti hamosu ona Planu Estratejiku 2011-2020, iha ne’ebé metas balun mak Komisaun hamutuk ho entidades relevante alkansa ona maske balun seidauk.

“Entaun, ita presija halo re-adjustamentu para atu haree fila fali forsa trabalho sira ne’ebé mak instituisaun ida ne’e rekere no mos mai husi ita ninian komunidade no ita nian Estado,” KOmisariu no eis-Defensor Geral Republica Dr. Sergio sublinha.

“Tamba ida nee duni, ami tenta buka hatene katak se ita la halo parseria ida, la hetan partisipativu ida diak! Entaun, sentidu partense ba iha estratejia ida nee la abranje ba ema hotu-hotu nian hanoin,”.

Ho ida ne’e, Komisariu Sergio no estrutura tomak durante loron rua halibur kbit sira hotu, prekursu iha entidades Timorense sira ninian preukupasoens hodi envolve sociedade civil, konfisoens relijiosus, governante sira, lejislador sira, juizes, prokurador, akademiku ninian matenek, perspetivas ba iha elaborasaun PECAC 2021-2025 nian.

Komisariu Sergio mos lori estrutura tomak agradese ba Camara Commercio e Industria (CCI) Timor-Leste, Prezidenti Conselho Imprensa (CI), Prezidenti Konselhu Fundus Petrolifero, CNA, ADN no FONGTIL.

Komisariua konsidera ho Sorumutu Publiku ida ne’’e nudar forma husi ambisaun boot ida ne’ebé mak Terseiru Mandatu Komisariu nian hakarak halo koordenasaun no kooperasaun institusional hodi hametin Timoroan sira nian forsa politika no atu hametin liu tan servisu prevensaun ba iha kombate kriminalidade korrupsaun.

“Se nesesariu ita halo medidas represivu hanesan ultimo rekursu wainhira medidas preventive ninian labele ona rekopensa. Dala ida tan lori hau nian kolega Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) sira ho estrutura (Terseiru Mandatu Komisariu) nian hatoo obrigado ba iha konvidadus no palestrante sira,” Komisariu Sergio afirma. (*)