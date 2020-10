Komisariu CFP Dr. Antonio Freitas; “Se iha Irregularidade Tenki Prosesa Kriminal”

Dili – Iha loron Kinta-feira (22/10), lider instituisaun hat (4) Commissão Anti Corrupçao (CAC), Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ), Inspector Geral do Estado (IGE) no Comissão Função Publica (CFP) halao averiguasaun ba SAMES, ep iha Kampung Alor Dili.

Averiguasaun ne’ebé lidera husi Inspector Geral Estado (IGE) Dr. Françisco de Carvalho nee halao durante horas tolu nian laran baa i-moruk sira neeb’e deskonfia la tuir rekezitus aprovizionamentu nian.

Averiguasaun ne’e halao hafoin hetan despacho husi Primeiru Ministro Jeneral Taur Matan Ruak ba IGE iha loron 2 fulan Outobro ne’e ba item tolu; Amocillin, Eritromicyn no Dopamine.

Averiguasaun ne’e halo atu Ekipa Konjunta (EK) hatene ninian faktus no verasidade prosesu aprovizionamentu, administrasaun, pagamentu too SAMES simu aimoruk hirak husi kompanha fornesedor no ikus mai la simu ai-moruk hirak ne’e ho razaun item Amocillin la tuir rekezitus aprovizionamentu SAMES nian.

Maske pagamentu ba kompanha fornesedor SAMES halo tiha ona pagamentu 100%, maibe wainhira aimoruk hirak ne’e too iha SAMES nian liman, Diretor Ezekutivu SAMES Santana Martins ho ninian haree ho matan no desidi lori aimoruk nee ba halao teste iha laboratorium Australia.

Ikus mai, ofisial SAMES ninian rejeisaun ba item Amocillin nian kualidade ladiak sai realidade hafoin simu rezultadu teste laborarotium iha Australia. SAMES la kestiona item rua seluk; Arytromicyn no Dopamine.

Servidor povu iha SAMES liu husi Diretor Ezekutivu Santana Martins kolabora diak ho Ekipa Konjunta hodi revela informasaun kona-ba item ida ne’ebé sai atensaun seriu ba PM Taur Matan Ruak.

Lider instituisaun hat (4) halo averiaguasaun no akonselamentu ona ba iha instituisaun publiku sira nudar implementasaun Lei Nu. 8/2009 kona-ba Estabelesimentu CAC no Lei Nu. 7/2009 kona-ba PDHJ iha neebé atu promove boa-governasaun, transparensua, akuntabilidade no integridade.

Instuisaun hat (4) ne’e forma Ekipa Konjunta iha tinan 2018 forma ekipa hodi halo inspeksaun surpreza iha Dili no iha munisipius sira. Ekipa nee halo inspeksaun surpreza no monitorizasaun ba iha fronteiras Mota-ain Bobonaro, Salele Covalima, aeroportu Comoro, portu no servvisu alfandegas no imigrasaun iha Tunubibi Bobonaro, Mota-ain no Portu Dili.

Ekipa Konjunta nee iha tinan 2020, halo ona inspeksaun no akompanhamentu intensivu ba servisu AIFAESA, ezekusaun orsamentu COVID-19 nian no mos ba iha SEPFOPE kona-ba programa halo rejistrasaun no teste ba trabalhador Timoroan sira ba iha Australia, Seasonal Worker Programe (SWP).

Ekipa ne’e sei kontinua halao inspeksaun surpreza no averiaguasaun ba iha instituisaun publiku sira iha teritoriu Timor laran tomak hodi hametin boa-governasaun, transparenti, akuntabilidade, honestidade seridor povu sira ba povu no nasaun Timor-Leste nian diak.

KOmisariu Comissão Função Publica (CFP) Dr. Antonio Freitas orienta on aba Diretor Ezekutiu SAMES Santana Martins atu entrega dokumentus relasiona ho prosesu tenderizasaun ka aprovizionamentu too faze pagamentu ba item tolu ne’e. Karik iha indisus irregularidades ba prosesu aprovvizionamentu mak CFP sei halo aksaun administrativas ba jerente SAMES nian hanesan nia halo tiha ona iha tinan kotuk.

“Karik iha indisus mal-jestaun iha prosesu aprovizionamentu, CFP sei la tolera no halo prosesu administrative ba director, chefe departamentu no ofisiais lubuk ida iha SAMES ne’e. Aksaun administratia hanesan demiti no pecat ne’e hau halo tiha ona ba SAMES. Imi iha ne’e sei la eskapa. Se iha indisus krimi! se deit mak envolve iha irregularidade ida ne’e sei prosesa tama ba iha prosesu kriminal,” Katak Komisariu CFP Dr. Antonio Freitas.

Total orsamentu item tolu ne’e hamutuk $63.000 no SAMES halo ona pagamentu 100%.

Inspeksaun ne’e hanesan konkordansia rezultadu sorumutu entre Senior Management CAC kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjuntu nain tolu Dr. Augosto Castro, Dr. Luis Sampaio no Dr. Alexandre Freitas akompanha husi Diretor Geral Servisu Apoiu Kooperasaun Dr. Carlos Bento Mau Bere ho Provedora Direitus Humanu no Justisa (PDHJ) Dra. Jesuina Gomes no Inspector Geral do Estado (IGE) Dr. Francisco de Carvalho ne’ebé halao iha loron Segunda-feira (19/10) semana ne’e iha edifisiu CAC Farol Dili. (*)