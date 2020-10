Dili – Loron Daruak formasaun lei foun Nu. 7/2020 Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) nian ba Senior Management Commissão Anti Corrupçao (CAC) no Espesialista Anti-Korrupsaun (EAK) tomak kontinua iha loron Sesta-feira (16/10) nee ho formador nafatin asesor Parlamentu Nasional Dr. Anildo da Cruz iha Salaun CNE Colmera Dili.

Iha loron Daruak formasaun halao durante loron tomak iha neebe formador Anildo hahu halo esplikasaun kona-ba artigu 48 nudar kontinuasaun esplikasaun neebe fornese ona iha loron Kinta-feira (15/10) horseik nian. Formador mania formasaun ho modelu diskusaun hodi fo oportunidade ba partisipante sira hatoo perguntas, duvidas no sujestaun kuaze kada artigus husi konteudu lei MPCC nian.

Komisariu Sergio hateten Dr. Anildo fo bukae lubuk oan ida mai EAK sira iha substansia material MPCC nian atu EAK konsera no aplika iha knar fatin ba povu no nasaun nian diak iha luta kontra korrupsaun.

Durante loron rua formasaun ne’e fasilitador no moderador maneija ho sesaun perguntas no hatan hodi halo EAK sira partisipa aktivamente iha prosesu diskusaun. Ho maniera ne’e, hafasil no haluan liu tan konhesimentu, horizonte no estratejia deliberasaun MPCC rasik wainhira EAK sira ba halao sosializasaun iha teritoriu Timor laran tomak ba entidades interesante sira.

Komisariu Adjunto CAC ba Asuntu Servisu Apoiu no Kooperasaun Dr. Alexandre Freitas modera formasaun loron rua nee ho elastis hodi fasil ba Senior Management CAC no EAK sira partisipa ativamente ho antusiasmu boot rona esplikasaun husi Do. Anildo.

Lei foun hetan aprovasaun unanimidade iha Parlamentu Nasional, hetan ona promulgasaun husi Nai Prezidenti Republika Dr. Francisco Guterres Lu-Olo no publika iha Jornal Republika Serie I, Numero 35 iha loron Kuarta-feira 26 Agosto 2020.

Lei Numeru 7/2020 de 26 de Agosto Medidas Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPCC) nee hamutuk 117 artigus no ofisialmente sei implementa iha tinan 2021.

Hafoin formasaun ida nee termina, Senior Management CAC sei trasa planu hodi mobiliza EAK sira ba halao sosializasaun atraes seminariu no workshops ba publiku iha teritoriu Timor laran tomak molok lei foun MPCC nee entrada em vigor iha fulan Marsu tinan 2021. (*)