(Komisariu CFP Liurai Taci; “Se mak Abuza Demais! Demisaun”)

Dili – Ekipa Fiskalizasaun Konjunta (EFK) kompostu husi Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT), Ministerio Financas (Patrimonio Estado), Comisão Função Publica (CFP) no Comissao Anti Corrupcao (CAC) apela ba funsionariu publiku sira atu ba festeja loron Finadu iha idak-idak nian horik fatin hamutuk ho familia la ho kareta Estadu.

Apela ne’e hato’o liu husi Pontu Fokal CAC nian ba EFK Dr. Euclides Madeira iha Konferensia Imprensa neebé halao iha Salaun João Paulo II Konventu Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) Comoro Dili Kinta-feira (29/10) ohin.

Deklarasaun EFK Kompletu

EFK hakarak fo sai ba publiku relasiona ho loron feriadu ba Finadu ne’ebe mak sei hahu iha dia 31 Outobro too ba iha dia 3 Novembro 2020. Tamba ida ne’e EFK hakarak fo sai ba ekipa lojistika iha Ministeriu no Sekretariu Estadu idak-idak ne’ebe mak utiliza patrimoniu ka viatura Estadu tantu kareta no motor atu halo medidas balun hanesan tuir mai nee;

Hahu iha loron Sesta-feira (30/10) iha tuku 17:30 OTL hafoin horas servisu kareta hotu tenki destaka iha fatin servisu. LA FO AUTORIZA ba UTILIZADOR ida atu lori ba iha ninian uma. Ba viaturas Estadu nian neebe mak atu halo movimentasaun karik durante loron feriadu Finadu nian tenki hetan lisensa ou autorizasaun husi superior hierarkia ba asuntu servisu no laos ba asuntu privadu. Ba utilizador sira neebé mak LA KUMPRI chamada eskrita neebé mak ami (EFK) fo sai tiha ona ba Ministeriu no Sekretariu Estadu sira! Sira ninian utilizador sira neebe mak la kumpri! Halo favor parte lojistika informa imidiata ba iha EFK. EFK sei halao vizita ba iha ministeriu no Sekretariu Estadu sira neebe mak hetan ona karta chamada para atu hatene implementasaun husi chamada ne’eb’e mak ami fo sai tiha ona iha loron Kuarta-feira horseik. Sei fo autorizasaun ba viaturas Estadu atu halo movimentasaun durante loron feriadu hanesan; Ambulansia, Bombeiros, servisu EDTL, PNTL, F-FDTL no servisu sira neebé mak halo atendimentu ba dezastre naturais ne’ebé mak akontese. Husu ba publiku, sosiedade sira mos atu ajuda EFK hodi halo kontrolu ba movimentasaun iaturas Estadu duranteferiadu Finadu liu husi meius; halo video no hasai fotografias bele tau-posting iha media social publika no mos bele haruka mai iha media social FB offisial Comissão AntiCorrupção ninian. Hodi nune’e, ami (EFK) bele prosesa ba iha hahalok sira nee. EFK sei halao movimentu iha durante loron feriadu ninian laran para atu hare’e movimentasaun viaturas Estadu nian iha teritoriu Timor-Leste. KOmandu Jeral Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) mos hasai tiha ona ordem atu halo aktuasaun represivu iha munisipiu idak-idak hodi halo detensaun ba kareta no utilizador hafoin informa mai iha EFK para atu halo prosesa tuir dalan legal. Ba utilizador viaturas kareta Estadu neebe mak la kumpri chamada neebe mak fo sai ona sei hetan prosesu criminal no prosesu disiplinar ka administrative nian iha CFP.

KOmisariu CFP ba Asuntu Disiplinar Faustino “”Liurai Taci” da Silva

Bomdia ba funsionariu publiku iha Timor laran tomak. Tantu funsionariu kargu chefia sira neebé mak uza patrimoniu Estadu hodi servi ba ita nian rai ida nee tantu motorizadas no kareta.

Hakarak fo hanoin katak tuir lei neebé uzu kareta Estadu (Plat G) apartir 7 horas dader too 7 horas kalan deit. Liu horas ida nee lae. Kuandu liu horas ida nee tenki iha autorizasaun husi funsionariu nee ninian ulun boot servisu nian.

Maibe, tenki ba iha objetivu ida laos lori fali kareta Estadu ba pasiar iha tasi ibun, para iha festa fatin. Kareta Estadu nian tenki uza tuir disiplina Estadu ba interese Estadu nian. Satan, Sesta-feira (30/10) agora loron primeiru dia ba loron Finadu iha Segunda-feria (2/11) katak ita sei feriadu iha loron hirak nian laran too ba iha dia 3 Novembro.

Entaun, husu ba funsionariu publiku Timor-Leste laran tomak liu-liu kargu chefia sira neebe simu kareta no motor Estadu nian atu stasiona hela iha servisu fatin durante loron feriadu naruk Finadu nian. Hafoin feriadu no tama fali servisu mak uza fali kareta hirak nee ba asuntu Estadu nian.

Labele uza fali kareta Estadu ba tula ai-funan ba rate, ba tula aimaran mai sunu iha para bele prepara ba tau ai-funan. Ida nee hau fo atensaun nudar Komisariu ba Terseiru Mandatu nian atu FP iha Timor laran tomak hanoin didiak ida nee.

Apela ida nee nudar luta ita Funsionariu Publiku nian atu kontra irregularidades ida nee atu hamenus despezas no manutensaun ba patrimoniu Estadu nian. Funsionariu sira ne’ebé mak viola hodi la kumpri apela ida ne’e sei simu konsekuensia administrativa no criminal.

Apela EFK fo sai ona mak viola nafatin, CFP sei foti medidas forte hasoru funsionariu (“malandru”) sira ho represaun eskrita, suspensaun no bele demisaun. Kuandu se mak hakarak abuza demais uza sasan Estadu nian la tuir regras ne’ebe mak iha sai (demisaun).

Ita tenki servisu diak ba Estadu. Hau (ita) nian maluk sira mate ba rai ida nee 200 mil ital karik ohin loron ita lori sira ninian obra mai too iha Ukun Rasik-An ida ne’e atu servisu seriu. Se hakarak halimar fali ho sira ninian sakrifisiu diak liu fila ba uma.

Prezensa iha Press Conference EFK nian ne’e mak Inspector Chefe PNTL Inocencio Freitas, João da Sila Pontu Fokal Direção Nacional de Transportes Terrestres (DNTT), Pontu Fokal Patrimonio Estado Ciprioano Pereira, Komisariu CFP Faustino “Liurai Taci” da Silva no Euclides Madeira husi CAC. (*)