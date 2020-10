Dili – Iha loron Kinta-feira (29/10) ohin too Sesta-feira (30/10) aban, Comissao Anti Corrupcao (CAC) realiza avaliasaun internal hafoin realiza soru-mutu publiku hodi rona peritus nasional sira nian hanoin durante loron rua kona-ba Planu Esratejiku Comissao Anti Corrupcao (PECAC) 2021-2025 iha Salaun João Paulo II Konventu Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) Comoro Dili

Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai iha nia lian nakloke hateten durante loron Komisaun ho ninian estrutura tomak husi Senior Management CAC, asesor sira no Espesialista Anti-KOrrupsaun (EAK) sei deskuti tematika no forsa trabalho neebé Komisaun halo tiha ona iha tinan 10 nian laran iha luta prevene no kombate korrupsaun iha rai doben Timor-Leste.

“Ita deskuti sa mak ita halo tiha ona tinan 10 ba kotuk too mai ohin. Ita atu buka hatene loloos ita nian identidade, ita nian natureza, ita nian misaun, ita nian kompetensia no mos ita nian komportamentu sira,” Katak Komisariu Sergio.

Terseiru Mandatu Komisariu CAC nian hamutuk ho EAK durante loron rua koalia ba malu Komisaun ninian servisu nobre iha area justisa hafoin TL restaura ninian independensia nudar Estadu soberanu ida.

Durante loron rua soru-mutu publiku katak Komisariu Sergio relembra fali ba EAK sira oinsa oradores principal partilha hanoin lubuk balun no fo votus konfiansa, esperansa no mos dezafia Komisaun nudar orgaun polisia espesializada atu prevene no kombate krimi korrupsaun ho ninian krimi koneksaun sira iha ninian dezenvolimentu institusional estruturadu, organizadu, sistematiku ona ka lae seidauk.

Komisariu Sergio hatutan teni, se EAK sira hanoin ba relfesaun hirak ne’ebé mak peritus nasional sira hatoo durante loron rua mak Komisaun hakarak ka lakohi CAC tenki sai organizasaun ida neebé mak tenki pronto no saudavel ho papel estratejiku no importante hodi halo konsolidasaun boa-governasaun iha politika prevensaun no mos investigasaun criminal nian iha rai doben Timor-Leste.

“(ita) tenki prontu no tenki hamrik iha fileira oin sai organizasaun ida ezemplar ba iha instituisaun sira seluk,” katak Komisariu Sergio.

Ho Soru-mutu Publiku loron rua ba kotuk katak Komisariu Sergio, CAC tenki sai preferensia ida plena iha ninian komportamentu, iha ninian aksoens sira para atu bele akonselia ka lori ema seluk atu mai halo tuir sasan hirak neebe mak CAC halo tiha ona durante tinan 10 iha luta kolektiva prevene no kombate korrupsaun..

Durante loron rua ba oin, EAK sira teknikamente sei koalia kona-ba prevensaun hanusa EAK sira hotu sei koalia Komisaun nian organika halo oinsa inklui ninian estatutu organika no ninian direitus no deveres sira hotu.

“Ita sei koalia konaba dezenvolvimentu institusional, kona-ba kuadrus legal internal CAC nian, kona-ba promosaun rekursu humanu, dezenvolvimentu infra-estrutura no prestasaun servisu,” Komisariu Sergio afirma.

“Ohin hakarak halo avaliasaun ida nakonu ho emosaun, konstruktivu para atu bele hadia ita ninian servisu iha (kada) unidade, diresaun, iha ambrela Comissão Anti-Corrupção ninian,” Komisariu Sergio salienta. (*)