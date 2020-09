Farol – Ekipa Konjunta kompostu husi Comissão Anti Corrupção (CAC), Provedor Direitus Humanus no Justisa (PDHJ), Inspector Geral Estado no Comissão Função Publica (CFP) atu benefisiariu LA ELIJIVEL sira ba Subsidiu Agregadu Familiar atu voluntariamente fo fila ka devolve fali osan Estadu nian ka simu ninian konsekuensia tuir lei.

Lia hirak ne’e Komisariu Comissão AntiCorrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hatoo durante Press Conference iha edifisiu CAC Farol Dili Kuarta-feira (5/8) ohin. Press Conference nee mos Komisariu Sergio akompanha husi Provedora PDHJ Doutora Jesuina Gomes, Inspector Geral Estadu Doutor Francisco de Carvalho, Komisariu Adjunto CAC Doutor Luis Sampaio no Doutor Alexandre Freitas.

Iha Konferensia Imprensa nee Komisariu CAC Sergio Hornai no Provedora PDHJ Doutora Jesuina Gomes haklaken katak servisu akompañamentu no monitorizasaun ba Subsidiu Agregadu familiar iha ámbitu Covid-19 konsege trava/impede benefisiáriu ne’ebé atu asesu ba subsidiu agregadu familiar ne’e hamutuk: 1927 no salva osan estadu ho total estimativa U$385.400.00.

Maske nune’e, ekipa konjunta identifika benefisiariu sira ne’ebe la elejível tuir lei maibé konsege simu/asesu tiha ona ba subsidiu hamutuk benefisiariu 148 ho total osan hamutuk US$29.600.

Lider maksimu instituisaun Estado nian; CAC, PDHJ, IGE no CFP liu husi Ekipa Konjunta ne’e APELA ba BENEFISIARIU sira LA ELIJIVEL neebé simu tiha ona subsidiu COVID-19 atu VOLUNTARIAMENTE ENTREGA FILA FALI ka DEVOLVE OSAN ESTADU nian neebe sira LA MERESE SIMU ka SIMU KONSEKUENSIA tuir lei.

“Iha dadus no prova katak benefisiáriu sira ho saláriu/rendimentu mensal superior US$500.00 maibé sira mós naran sai iha lista aprovadu hodi asesu ba fundu apoiu agregadu familiar ne’e,” haklaken iha pontu lima (5) parte Rua (2) Observasaun/deskobrementu espesifiku husi dokumentus ofisial Ekipa Konjunta ne’ebé Komisariu CAC Sergio Le sai ba media.

“Iha impresaun no indísius katak autoridade lokál no komunitaria sira permite joven sira livremente rejistu nu’udar benefisiáriu tanba la iha prosesu verifikasaun ida rigorozu husi MAE no MSSI” Katak Komisariu CAC Sergio.

Iha parte Datoluk (III) husi dokumentus ofisial nee revela iha parte REKOMENDASAUN nian haklaken MSSI fó prioridade ba rekursu estadu hanesan utiliza veíkulu estadu nian envesde aluga veíkulu privada sira ne’ebé implika ba kustu ka gastus ne’ebé la nesesariu no kompañia privada hirak ne’e ninia perfíl mós la klaru no potensialmente iha indisius favoritizmu/familiarizmu iha prosesu selesaun no desizaun sira.

“Ba kazu infrasaun sira ne’ebé envolve autoridade lokál no autoridade relevante sira sei halo averiguasaun no apuramentu hodi prosesu tuir lei haruka,” Komisariu Dr Sergio sublinha iha Press Conference.