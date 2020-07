Aisirimou – Iha loron Kuarta-feira (1/7) ohin, Senior Management Comissão Anti-Corrupção (CAC) kompostu husi Komisariu Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto ba Investigasaun Kriminal Dr. Augusto Castro, Komisariu Adjunto Prevensaun no Sensibilizasaun Dr. Luis Sampaio akommpanha husi asesora legal Dra. Mariman Oliveira ho estrutruta balun kontinua partispa Terseira Ronde diskusaun no votasaun espesialidade projetu Lei Nu. I/V/2019 Lei Anti-Korrupsaun (LAK) iha Aisirimou Munisipiu Aileu. Diskusaun projeto LAK nee sei halao durante loron tolu no sei termina iha loron Sabadu (4/7).

Prezidenti Komisaun A PN Nai Deputadu Joaquim dos Santos “Boraluli” lidera diskusaun nee hahu ho minute silensiu ida hodi fo homenajen ba Asswain Libertador no vitima funu Libertasaun Nasional kontra okupasaun military estranjeiru ne’ebé oferese ona sira ninian ruin no ran ba independensia rai ida ne’e.

Senior Management CAC lidera husi Komisariu CAC Dr. Sergio Hornai ninian kontinua prezensa iha diskusaun LAK ne’e bazeia ba konvite Komisaun A Parlamentu Nasional ba asuntu Konstitusional no Justisa. Diskusaun durante loron tolu (3) ne’e kontinuasaun husi diskusaun projetu LAK neebé halao iha Fulan Maio tinan 2019 iha Lauhata Beach Munisipiu Liquiça semana kotuk iha Hotel Liurai Manufahi Same.

Diskusaun LAK semana kotuk iha Manufahi kompletu liu tan hafoin partisipasaun diskusaun iha Aisirimou prezensa mos Vice Ministro Justisa Dr. José Edmundo Caetano, Adjunto Prokurador Jeral Republika Dr. Alfonso Lopez, reprezentante instituisaun publiku nakait sira seluk; Diretor Polisia Scientifiku Investigasaun Kriminal (PSIK) Dr. Vicente Fernades Brito, Provedora Direitu HUmano no Justisa (PDHJ) Dra. Jesuina Gomes no Diretora JSMP (FONGTIL) Dra. Ana Paula Marçal.

Diskusaun hahu iha artigu 34 Deklaração do agregado familiar husi Kapitulu II kona-ba Especialidade Disposiçòes sobre Deklaração Bens e Intereses. Kapitulu II Projeto LAK nee hamutuk 39 artigus.

Aisirimou nudar fatin historiku ba prosesu luta libertasaun nasional iha ne’ebé fundador nasaun harii Forcas Armadas Libertação Nacional Timor-Leste (FALINTIL) hodi kontra okupasaun militar estranjeiru.

Prezente Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional iha diskusaun ne’e hamutuk nain 10 husi Partidu FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, UDT-FRENTE MUDANCA excepto Deputadu Adriano do Nascimento husi PD tamba kondisaun saude. (*)

