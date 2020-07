Aisirimou – LoronDahulukiha Terseira Rondadiskusaun Projetu Lei Anti-Korrupsaun (LAK) Kapitulu II; Especialidade Disposiçòes sobre Deklaração Bens e Intereses nian iha Kuarta-feira (1/7) ohin iha Aisirimou Aileu, Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional (PN) ba Asuntu Konstitusional no Justisa hamutuk ho konvidadus sira husi instituisaun nakait sira deskuti hamutuk 15 artigus.

Diskusaun halao ho maneira no metodu Nai Deputadus sira rona uluk opiniaun husi konvidadus reprezentantes instituisaun nakait sira artigu ida ba artigu seluk hodi halo aditamentu no eliminasaun ba kada artigus hanesan akontese iha Manufahi hodi elimina tiha artigu ida iha medidas preventivas muda fali ba iha Kapitulu III Kriminalizasaun.

Nunee mos, iha diskusaun konstrutivu nakonu ho amizade nee, Nai Deputadus sira mos fo sai hanoin no rajaun nudar balansu molok Prezidenti Komisaun A PN Nai Deputadu Joaquim dos Santos Boraluli desidi passa ba artigus sira nee husi artigu 34 no too iha artigu 48 Kapitulu II Projeto LAK.

Ambiente diskusaun iha Terseira Ronda nee nafatin hanesan iha ambiente Segundo Ronda diskusaun LAK semana kotuk iha Hotel Liurai Manufahi Same. Maske iha diferente ideas no hanoin entre Nai Deputadu sira kona-ba artigus balun iha Kapitulu II Projeto LAK maibe parte hotu kontinua konkorda no afirma hodi halo passa artigus 15 ne’e atu fo poder ba CAC iha luta sagradu prevene no kombate korrupsaun hamutuk ho povu Timor-Leste.

Kapitulu II Projeto LAK nee hamutuk 39 artigus;

ARTIGUS NEEBÉ DESKUTI SEMANA KOTUK IHA DISKUSAUN RONDA DARUAK IHA UNISIPIU SAME MANUFAHI

Seccão I artigu 26 finalidade;

Seccão II artigu 27 Autoridade Competente;

Seccão III Declaração de Bens e Intereses artigu 28 Pessoas Obrigadas a declarar;

Artigu 29 Membros do Agregado Familiar a Decralarante;

Artigu 30 Declaração Ad Hoc;

Artigu 31 Periodicidade de Declaracão;

Artigu 32 Obrigação de deposito bancario;

Artigu 33 Conteudo da Declaração;

ARTIGUS NEEBÉ DESKUTI IHA RONDA DATOLUK LORON KUARTA-FEIRA (1/7) OHIN IHA AISIRIMOU AILEU

Artigu 34 Declaração do agregado familiar;

Artigu 35 Moeda;

Artigu 36 Formulario;

Artigu 37 Apresentação;

Artigu 38 Autocorreção;

Secção IV Verificação do Comprimento da Obrigação de Declarar

Artigu 39 Arrolamento dos Declarantes;

Artigu 40 Verificação formal;

Seccão V Verificação da Declaração

Artigu 41 Finalidade da verificação;

Artigu 42 Obrigatoriedade da erificação;

Artigu 43 Verificação Ad Hoc;

Artigu 44 Ambito da verificação;

Artigu 45 Pedido de Informação adicional ao declarante;

Artigu 46 Poder de requisitar e obter informação (Passa ho Kondisaun);

Artigu 47 Resultado da verificação;

Artigu 48 Perda de Bens;

ARTIGUS NEEBÉ DESKUTI ABAN LORON KINTA-FEIRA (2/7) MOLOK TAMA NAI DEPUTADU SIRA BA HALO OTASAUN ESPESIALIDADE

Seccão VI Infracoes e sancoes

Sub-Seccao I Sancoes por infracoes cometidas pelos declarants

Artigu 49 Apresentação tardia;

Artigu 50 Falta de apresentação apos notificacão;

Artigu 51 Recusa por parte de membro do agregado familiar;

Artigu 52 Declaração incomplete;

Artigu 53 Omissão de Informacão

Artigu 54 Informação Falsa

Sub-Secção II Sancoes por infracoes cometidas nao declarante

Artigu 55 Obstrução a verificação

Artigu 56 Incomprimento de obrigação por agente da autoridade competente

Artigu 57 Divulgação de Informacão confidencial

Artigu 58 Recusa de acesso ou de divulgação publica de Informação

Secção VII Guarda e Conservação

Artigu 59 Prazo de conservacão

Artigu 60 Indexação electronica

Artigu 61 Responsabilidade pela Guarda e Conservacão

Seccão VIII Acceso a Informacão

Artigu 62 Registo public de declaracoes

Artigu 63 Acesso a Informação

Artigu 64 Uso não permitido de Informação

Diskusaun LAK semana kotuk iha Manufahi kompletu liu tan hafoin partisipasaun diskusaun iha Aisirimou prezensa mos Vice Ministro Justisa Dr. José Edmundo Caetano, Adjunto Prokurador Jeral Republika Dr. Alfonso Lopez, reprezentante instituisaun publiku nakait sira seluk; Diretor Polisia Scientifiku Investigasaun Kriminal (PSIK) Dr. Vicente Fernandes Brito, Provedora Direitu HUmano no Justisa (PDHJ) Dra. Jesuina Gomes no Diretora JSMP (FONGTIL) Dra. Ana Paula Marçal.

Aisirimou nudar fatin historiku ba prosesu luta libertasaun nasional iha ne’ebé fundador nasaun harii Forcas Armadas Libertação Nacional Timor-Leste (FALINTIL) hodi kontra okupasaun militar estranjeiru.

Prezente Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional iha diskusaun serial nee hamutuk nain 10 husi Partidu FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, UDT-FRENTE MUDANCA excepto Deputadu Adriano do Nascimento husi PD tamba kondisaun saude. (*)

