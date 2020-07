Aisirimou – Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional ba Asuntu Konstitusinal no Justisa hamutuk nain 10 aprova ho votus Unanimidade Kapitulu II Projetu Lei Anti-Korrupsaun (LAK) ba Especialidade Disposiçòes sobre Deklaração Bens e Intereses Sesta-feira (3/7) ohin iha Mukit Guest House Aisirimou Munisipiu Aileu.

Aprovasaun ne’e dala ida tan Deputadu sira foti hafoin aprova ho unanimidade ba Kapitulu I iha Hotel Liurai Munisipiu Manufahi Same loron 26 Fulan Junho 2020 liu ba. Aprovasaun Kapitulu II ida nee prova mai povu Timorense tomak katak reprezentante povu iha Kinta Lejislatura ne’e iha duni vontade politika atu hamutuk ho povu no instituisaun CAC ba luta sagradu kontra korrupsaun iha rai doben Timor-Leste ho lei ida forte, adekuada no firmi.

KOmisariu Comissão Anti-Corrupção (CAC) Dr. Sergio Hornai hateten Projeto LAK ne’e atu define klaru sa politika prevensaun no inestigasaun criminal mak Komisaun atu halo iha luta kontra korrupsaun.

“Iha buat tolu importante define iha LAK mak; IDA atu halo prevensaun liu husi estratejia nasional, RUA atu halo rejista ba Timoroan sira ne’ebé simu pasta kargu publiku nian ho sira ninian familia tenki aprezenta deklarasaun nian rikusoi no TOLU se karik iha indisus krimi ruma entaun CAC tuir LAK halo medida represivu liu husi prosesu investigasaun.Bele ofisiozamente ou bele mai husi simu delegasaun husi Ministeriu Publiku Tamba tuir ita ninian K-RDTL Ministeriu Publiku mak nudar titular aksaun penal,” katak KOmisariu Sergio.

Komisariu Sergio espera katak ho LAK ne’e CAC belefo kompetensia forte mai iha Komisaun atu halo servisu tuir natureza LAK orienta no ikus mai remesa rezultadu investigasaun ba iha Ministeriu Publiku no kontinua halo akuzasaun liu husi julgamentu iha tribunal.

Partisipa aktivamente iha diskusaun Kapitulu I semana kotuk liders instituisaun publiku nakait sira mak Senior Management CAC Dr. Sergio Hornai, Komisariu Adjunto Dr. Augusto Castro, Dr. Luis Sampaio no Diretor Geral Prevensaun e Sensibilizasaun Dr. Rosario de Araujo, Diretor Nasional ba Asesoria Juridika no Lejislasaun Ministerio Justisa Dr. Nelinho Vital, Diretor Polisia Scientifiku Investigasaun Kriminal (PSIK) Dr. Vicente Fernandes Brito, Provedora Direitu Humano no Justisa (PDHJ) Dra. Jesuina Gomes no JSMP.

Iha kontinuasaun diskusaun Kapitulu II semana ne’e, partisipa mos reprezentante governu Vice Ministro Justisa Dr. José Edmundo Caetano, Adjunto Prokurador Jeral Republika Dr. Alfonso Lopez, Diretora JSMP (FONGTIL) Dra. Ana Paula Marçal neebe partisipa aktivamente iha diskusaun ne’e too Sesta-feira (3/7) ohin.

Aisirimou nudar fatin historiku ba prosesu luta libertasaun nasional iha ne’ebé fundador Estado no nasaun Timor-Leste harii Forcas Armadas Libertação Nacional Timor-Leste (FALINTIL) hodi kontra okupasaun militar estranjeiru iha frente armadas.

Prezente Deputadus Komisaun A Parlamentu Nasional iha diskusaun serial nee hamutuk nain 10 husi Partidu FRETILIN, CNRT, PLP, KHUNTO, UDT-FRENTE MUDANCA excepto Nai Prezidenti Parlamentu Nasional Dr. Aniceto Lopes husi FRETILIN la iha direitu vota no Deputadu Adriano do Nascimento husi PD tamba kondisaun saude.

Deputadus no konvidadus sira sei kontinua halo diskusaun ba Kapitulu III CRIMES DE CORRUPÇÃO. (*)

